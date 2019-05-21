自由廣場》初選民調一些建議

◎ 林子堯

民進黨總統初選，雙方候選人已願意展現民主風度進行最終民調。筆者提供一點淺見供參考。

根據民進黨於三月六日第十八屆第二十五次中常會通過的「2020年總統選舉提名初選民調問卷格式」，黨內互比或是黨外對比都屬該問卷可接受的方式。值得注意的是，黨外對比的問卷，僅列出中國國民黨的候選人，例如：「如果參選總統的是國民黨的Ａ與民進黨的乙，在這兩個人當中，請問您最希望哪一位來作我們的總統呢？」這是已經通過的標準問句格式，就這份問卷可見，若有其他非國民黨候選人可能參選，按中常會決議是不應納入問卷的。

此外有關手機還是市話民調，問卷內也已有：「請問這裡是住家電話，還是公司電話？」這樣的問句。因此，上述爭議其實在這份問卷都已有解答，按照黨的制度就是：「可以互比也可以對比、全民調（不問政黨認同）、全市內電話民調」。

但若針對目前爭論諸如：國民黨會灌水給黨內互比較弱的候選人，或是手機應該納入，以及柯文哲也該納入民調當中，筆者認為，照目前有關的選舉研究，實際上不納入手機民調，對於選舉結果的預測影響有限。但目前手機民調的科學性，例如手機族的實際投票率多少？地區分布怎麼了解？抽樣如何避免偏誤？甚至手機用戶是否能忍受超過三十秒的民調問話等，都有驗證加權和調查的難度；若真要納入手機民調，比例應該要限縮不應過半。

至於柯文哲、對比互比的問題，雙方不妨各退一步，重回「2020年總統選舉提名初選民調問卷格式」。若要更動這份問卷，除了手機之外，或許雙方都可以在秉持不破壞制度誠信為原則下，做少量變動。例如：柯文哲仍不納入民調，畢竟一個都還沒表明是否參選的人，由民進黨代為「宣布」參選也不宜。假若雙方仍無共識，不妨就採黨內兩人互比。要排除國民黨灌票也不難，問題設計只要屬於國民黨支持者排除即可，僅調查中間選民及民進黨認同者的投票意向。

我們欣見民進黨終於走出拒絕初選的陰霾，但若停留在過分技術性爭執，民調本質的信任恐有毀壞的隱憂，我們應認知到科學有極限，但毀壞民調，一旦未來遇到紛爭，將更難解決。但願各方能退一步，為台灣的政黨初選形象再立典範！

（作者為台灣大學國家發展研究所碩士生）

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