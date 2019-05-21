自由廣場》阿北回來了，然後落跑？

◎ 張桂禎

去年大選，即便人在國外有時差，仍是緊盯網路關心選情，眼見國民黨在眾多縣市大有斬獲，最後只得寄望遲遲未決的台北市，期盼曾是本土力量一份子的柯文哲可以連任成功。直到台灣時間超過半夜兩點半，柯文哲現身發表「阿北回來了」的勝選感言，才讓人放下心中大石頭。連不少對「兩岸一家親」感冒的台派選民想必在那個時刻也鬆了一口氣，畢竟首善之都終究沒被黨國守舊勢力給搶回去。可惜好景不常，才短短半年，種種跡象顯示「阿北可能要跑了」，真是不勝唏噓。

柯文哲找上前考選部長林嘉誠替其擘劃國政白皮書，經媒體披露後，柯才回應說「別想太多」、「那改市政好了」。一個月前被問到是否選總統，藍綠對他參選與否感到緊張，柯調皮式地嘲諷道︰「活該，這就是我要的。」結果一個月後他又鬆口說「『可能』在六月宣布參選」。承諾一句「做好做滿」對於習慣大鳴大放的柯市長始終好像困難重重。隨著藍綠對決升溫，逐漸被邊緣化的柯市長，難道只剩用「選不選總統」來爭取曝光？

市長選舉期間三番兩次被問到台灣定位，柯文哲曾用「兩岸議題屬於總統職權」來打太極。但自從連任以後，在兩岸國防外交事務上，他卻拚命將砲火射向中央，近期更高分貝抨擊總統蔡英文因為挑釁、回嗆習近平，才導致共機繞台（此為嚴重背離事實，早在二○一六年共機早就動作頻頻）。蔡總統堅定拒絕一國兩制、從不主動挑起爭端、對區域穩定做出貢獻，在國際上備受肯定，更讓台美關係昇華至史上最佳。柯市長對蔡總統的批評，如果是為了選總統而刻意做出市場區隔，實在是令人遺憾。

距離總統大選只剩不到八個月，任何欲角逐大位者都該清楚表態，對於國家主權和政策論述也都該拿出明確主張，光在「選不選」一事上就曖昧不明，逃避社會檢驗，不是負責任的表現。曾說過「做到一半跑掉不好」、「台灣不是正常國家」的柯文哲，如果真的為了選總統而中途落跑，勢必會為台灣政壇添上一筆笑話。

（作者為美國常春藤盟校學生，台南市民）

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