鏗鏘集》明知失戀真艱苦

有一首國民黨列為靡靡之音的台語老歌，頭兩句「明知失戀真艱苦，偏偏走入失戀路」，如果把「失戀」改成「投共」，用來描述汪洋出統媒「領導人」的洋相，倒很貼切。

汪洋透露統媒有人跟他吐苦水，說當前環境下，在台灣唱「九二共識」的統一論調，「日子很不好過」。換句話說，統媒知道他們投共在台灣是「失戀」，不得人心，但卻偏又走向「失戀路」！

統媒「高層」去中國正襟危坐聽訓，哈腰握汪洋巨掌之際，為尋求大位，正苦追台灣選民的台商，卻一反常態，蹲下來替媒體基層工作者繫鞋帶，兩相對照，很諷刺，兩國兩制的反差很大。

共幹訓話很正常，「無冕之王」的台灣媒體「高層」願意去聽訓卻很不正常。在黨國報禁時代，蔣經國把兩家民營報老闆納為國民黨中常委，共同致力「反共大業」，現在這兩家在台灣失戀的媒體，卻去中國聽指示，要把「中華民國」幹掉！

不知道這些「高層」有幾個是國民黨，但可以確信胡志強是一個，而他去出這個差最不值得，卑躬哈腰，失去自己的尊嚴、失去國民黨的尊嚴，也失去「中華民國人」的尊嚴。

當年國民黨要挑台北市長候選人，數一數二就是「馬馬胡胡」，兩個人都是海工會系統出身的Ｘ世代接班人；胡志強當過新聞局長，李登輝當總統訪美的發言人；當過駐美代表、外交部長，有尊嚴地抗拒中國打壓。

「馬」後來居上，胡被壓在地方不得翻身，以國民黨「副主席」終局，眼看國民黨落衰，竟淪為「吳郭魚」天下，情何以堪！另闢舞台轉戰媒體，便有出差聽訓的惡果。胡志強聰明一世，無端被訓，未有尊嚴地反擊，反而哈腰奉承，令人扼腕！

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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