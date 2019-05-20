社論》科技戰是中國的死穴

美中談判在中國拒絕讓步後，對抗更趨激烈。美國總統川普再對中企下重手，宣告為因應「國家緊急狀態」，禁止美企使用「外國對手」掌控公司的電信設備和服務，目的在禁止美企採購對國家安全帶來威脅的外國電信製造商的設備。而美國商務部隨後公布實體清單，把華為及七十家附屬公司列入出口管制「黑名單」，未經審核不得向其提供美國零組件或技術。

川普的強硬作為，無異將貿易戰延伸到科技戰，而美中爭端本以貿易戰型態出現，卻逐漸升高為地緣政治與體制之爭；亦即不僅是崛起中的強權向既存強權的挑戰，更是經濟、產業及民主與獨裁的對抗。而高科技則是雙方決戰的勝負關鍵，因此科技戰的爆發是必然的結果。此因，中國經濟經過數十年的發展，已經成為全球第二大經濟體，以及全球製造業群聚的「世界工廠」；然而，就如中共官媒披露習近平自承，創新能力不強是中國「阿基里斯腳跟」死穴，中國的經濟「大而不強」。中國產業看似龐然大物，實際上，多數製造業是低技術門檻的組裝代工業，其競爭力並非來自創新與研發，而是依靠低成本與國家補貼在全球市場攻城掠地。如今，中共規劃「中國製造二○二五」，意圖進行產業轉型，由製造大國蛻變為製造強國，但其發展途徑竟是以國家資金進行併購、強迫技轉，甚至偷竊智慧財產，如此粗暴行徑加上貿易嚴重失衡，終於踰越美國忍耐的底限，於是爆發貿易戰爭。

尤有甚者，高科技不但是中國築成經濟強國夢的憑藉，更是建構數位獨裁政權的利器。社會信任系統、網路管制與遍及各社會角落的監控系統，能夠有效運作，發揮箝制異議，鎮壓抗爭，鞏固政權的功能，在於使用人工智慧、大數據、人臉辨識、網路警察，甚至透過電商、行動支付蒐集研判人民的消費習慣、政治傾向與私人隱私。此種「天網」的建立，如果沒有高科技的關鍵技術，是無法畢其功。高科技的研發在民主國家係以提升人民福祉為目的，但在中國卻助紂為虐，淪為獨裁者手中的權杖，對內鎮壓、維穩，更對外輸出，將「歐威爾一九八四的獨裁病毒」向世界散播。委內瑞拉引進中國的監控系統，就是一個典型案例。

一個半世紀以來，中國飽受帝國主義的欺凌，淪為次殖民地，但雪恥稱霸之心始終未曾放棄。中共建國後，政權充滿革命、好戰色彩，民族性由虛弱自卑的東亞病夫轉為亢奮激昂的戰鬥民族，帝國夢再度燃起。尤其，六四天安門屠殺事件，中共政權向自己的人民開槍，其統治的正當性蕩然無存，於是中共找到了更具威力的法寶，開始大力宣揚民族主義、愛國主義，轉移民怨，在國際上獵巫。諸如︰中日戰爭已結束七十多年，卻仍以侵略者對待日本人，時不時操弄反日民粹；台灣早已與中國分立，中共仍以台灣自古屬於中國，是其不可分割的領土，因此將實質獨立的台灣冠上「叛徒」、「民族罪人」的罪名，不斷文攻武嚇；而南海主權猶爭議未決，中國卻大肆建造島礁、機場、港口與屯駐兵力，將其當成內海，嚴重挑釁南海諸國。凡此野蠻行徑，可謂帝國主義大夢，昭然若揭。而其最終目標則是藉美國的助力崛起，最後卻取而代之，挑戰美國，成為全球霸權。

中國的稱霸之路，不可能只靠經濟發展達成，更必須藉高科技發展軍事，才能打倒居於絕對領先優勢的美國。其中，策略性發展不對稱武器的撒手鐧，針對美國的衛星、航母與長程補給線發動超限戰，以癱瘓美軍的資通訊指揮系統，破壞其反擊能力。若能發動這種出其不意的突襲，確實能夠發揮以小搏大的威力。尤其，中國有非理性的民族主義狂熱做為戰爭的底氣，相較之下，珍惜人命價值的民主美國，恐將難以承受相互毀滅性的攻擊。幸而，在中國以竊取高科技一方面提升產業競爭力，一方面發展毀滅性武器，意圖稱霸世界之際，美國終於覺醒︰崛起的中國，既非和平鴿，也不是自由市場經濟體，若未及時制止此一邪惡力量的發展，一旦其成為世界第一強權，發動侵略戰爭，則全體人類，包括中國人民在內，恐將面臨嚴重浩劫。

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