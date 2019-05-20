自由廣場》「民主進步」的價值靠跑票議員維護？

◎ 林志翰

近日小英總統到台南跑行程，沒有通知民進黨市黨部主委與執委陪同，全程由遭到民進黨開除黨籍的議長郭信良陪同。其中一場「捍衛國家主權」的行程，由跑票議員陳怡珍與郭信良議長主持。不禁想問：民進黨不擔心支持者憤怒、反彈嗎？

首先，跑票的是非價值因人而異嗎？2014年台南市議員跑票案重創民進黨形象，時任黨主席的蔡英文率領中常委鞠躬道歉，嚴詞批評跑票市議員背棄人民託付，傷害民主。2018年未獲民進黨提名議長的郭信良神奇地獲得全體國民黨議員不分藍綠的「奧援」，加上三位民進黨市議員退黨跑票，當選議長，小英總統選擇噤聲也就算了，現在與叛黨議長、跑票議員同台，真叫支持者情何以堪？

是不是因為「樁腳力量大」？是不是因為退黨的議員們與賴清德站在對立面，這些議員們成了奧援小英總統的力量？這些人在四月下旬躲過民進黨除名、開除黨籍的嚴厲處分，今日更大剌剌地站在檯面上支持小英總統，選票利益大過是非價值，小英總統讓筆者與身邊支持民進黨的親友非常失望。

回顧2014年、2018年民進黨掌握了台南市議會過半數的席次，但這兩屆的議長卻分別被國民黨李全教、議長選舉當天退出民進黨的郭信良拿走。詭異的是，2014年李全教掌握了民進黨部分跑票議員的票數當選議長，擊敗了民進黨提名的賴美惠，但民進黨提名的郭信良卻依舊當選副議長。2014年議長跑票案真相未明，寫下了2018年的悲劇結局。三位「停權一年半」的市議員日後再披上民進黨戰袍時，食髓知味，2022年的台南市議會又將是一場亂鬥。

最後，民進黨支持者在2018年用選票讓2014年大多數的跑票議員落選，這難道不是代表選民的心態與選擇嗎？與跑票議員惡的距離，小英總統真的要非常謹慎，民進黨「民主進步」的價值，真的無需靠跑票議員維護。

（作者為教育工作者，台南市民）

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