自由廣場》恭請韓市長辭職 專心參選總統

◎ 賴正義

日前高雄市長韓國瑜已正式表明參選的意願，或許有人認為，韓市長在名利中迷失了，但筆者較持正向的看法。誠如韓市長所言，歷經十幾年的失意，他已不會迷失於一時的掌聲，而是為拯救天下蒼生的大我，才寧願犧牲小我的聲譽。

不過，表態參選可能已讓韓市長走上不歸路。韓市長拋出當選總統後將在高雄辦公，但事實上絕不可能長期棄五都及十六縣市不顧而獨厚高雄，否則必遭二千萬非高雄人唾棄，最終還是會成為「北漂總統」。

另一方面，韓市長表明參選大位之後，高雄市民恐怕已經將他定位為「現代陳世美」，甚至以罷免方式拒絕他「吃回頭草」。以目前施政滿意度調查及反對韓市長參選總統的民調數據來看，罷免的機率其實不低。

筆者認為，韓市長既然下定決心參選總統，只要秉持其五點聲明中所提「只有台灣好，高雄才會更好」的信念，其實不用太在意對高雄市民的承諾，而是設法贏得選舉，就可代表贏得多數民心。因此韓市長不妨抱持破釜沉舟之心主動辭職，專心參選，為國家擘畫改革大業。當選後也不用北高兩地奔波，壞了身體，少了治國時間，傷了納稅人的血汗錢，還徒增維安人員壓力。

此外，基於韓市長近來有關兩岸關係的諸多看法，部分人擔心未來是否會發生「高雄誠可貴，台灣價更高，若為中國故，兩者皆可拋」，韓市長應立下經公證的承諾書，保證實踐其在市長選舉時所說的「生於台灣、死於台灣、葬於台灣」的愛台決心，否則願受……。

（作者為企劃經理人，新北市民）

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