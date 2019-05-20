自由廣場》曾經的韓國瑜支持者

◎ 鄭松輝

去年的八月起，我跟著許多朋友瘋韓國瑜，對於一個高雄女婿來說，殷切期盼他能夠改變高雄，奔回高雄狂拉票。記得選後回到高雄，我還拍了一段平整的路面跟許多朋友炫耀，看！高雄的路好平。

聽聞市長猶疑不定，甚至心意已定，我真的難過！多希望聽到一聲「我不選」，建立起韓市長的政治高度與未來可能，但直至現在，多的只是失落。我也看到高雄林小姐、陳揮文先生等許多支持韓市長的朋友，堅定推市長登頂大位，其實還滿感動的，這種將自我實現寄託於韓市長身上的心理是可以理解的，但我認為伴隨而來的是一種危機。

我曾大力支持韓選市長，認為他可以帶給高雄幸福，但面對2020總統選舉，是否適合？我想的是他真的準備好了？還只是我們的一廂情願？若他真的準備好執政，我相信依他的民氣應無懸念；但若只是因為民眾的支持而形成非選不可，那可能只會早早斷送這個政治人物的政治生命。

我相信，大家看到韓市長目前做的事情都是事實，韓市長也在努力中，對於一個剛當市長的他真的需要時間，不論面對市政或議會質詢亦同，在這個狀況下，他準備好執政了嗎？市長與總統真的一樣嗎？我必須打上一個大大的問號。因為這樣，我還是希望韓市長認認真真的把任期做完，這是對他最好的方式，受到的質疑與傷害也是最小，如果只一味把我們的希望壓在市長身上，如同我一直強調，愛他請不要傷害他。

我衷心認為，已坐擁高雄的市長，支持他的朋友，該做的就是督促他好好做好市政，如同其他縣市長一樣，順應時勢，不需要強求，選總統都有機會，對他來說不是選上，重要的是在什麼時間點，依韓市長的認真與大家的支持，往上走，應是必然，但若強求，只怕會跌得更重、傷得更深。

我知道現階段支持韓市長選總統的朋友有自己支持的理由，但這些理由背後所支撐的若不是厚實的施政成績、堅強的執政團隊與師出有名的正當性，中間理性選民的支持就會相對薄弱，這就是危機。

天底下沒有非誰不可，如何才是真正的對他好？有很多看法，我想，只有順勢而為、專心市政才是登頂的穩健基石，也是唯一途徑。

（作者現任公職，台北市民）

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