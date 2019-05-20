自由廣場》幻象夜訓談柯Ｐ韓總

◎ 陳燈

韓國瑜總算宣佈要競選總統了，但是又附加了一句「若選上總統，會留在高雄上班」。除了無視政府體制的心態之外，其實就是不想辭高雄市長，想要為自己留下後路。這樣腳踏兩條船還是有粉絲簇擁，以及特定媒體撐腰，真的很幸福！

人與人互動而形成社會運作機制，當中最重要的元素是信用的建立，所以才有契約、法律的產生。看到政治人物信口開河卻還有大批支持者簇擁，實在難以理解，我們做為現代化民主國家的公民，對惡的容忍度太高了！

誠信，應該是我們對政治人物的基本要求。尤其是面對台灣的特殊處境，我們必須要求角逐大位者表示立場，不論是親中，還是親美日，並從基本的立場出發闡述治國理念，包括經濟外交國防就會有清晰的輪廓。但是，幾個檯面上的紅人卻捨此道而行，不是不懂政治ＡＢＣ，而是故意地模糊，因為他們的意識形態和現實選票出現衝突。更直白地說，中國因素扭曲了候選人的誠信，隱晦甚至欺瞞成為流行。

最典型的就是柯文哲了！他從2015年起就是想選總統，卻用迂迴陰暗的方法多邊討好，以「誠信」這個條件檢視所有候選人，他算是惡劣的。連CSIS亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）都質疑，「不懂柯文哲對中國友好是什麼意思，而且柯的兩岸政策也沒有說清楚」，事例俯拾皆是。柯文哲對中國的立場說穿了就是讓渡主權以換取偏安的心態，卻故意用話術與小丑般的態度包裝，「投機」兩字實不足以形容這樣的政客。全世界有哪個國家像美國參眾兩院不斷敦促行政部門對台灣的支持，並且用法律位階規範，然而卻被柯市長說成「強盜搶銀行」、「貨架上的商品」等等，不斷灌輸台灣人民要依附侵略者以換取生存的想法，誤以為國家安全可以不勞而獲只要犧牲一點什麼。台灣的國家認同意識就被這樣一小步一小步地裂解，而柯文哲正是被用來裂解台灣的重要棋子，他卻還自得其樂、自信滿滿。

幻象機夜訓的巨大發動機聲響又傳來，這是住在距離新竹空軍基地附近小鎮的特有經驗。2016年以後這樣的聲音變得頻繁。比起馬英九執政時一年聽不到幾次，這聲音讓人安穩入睡，因為知道有一批盡責的軍人不分日夜地在保護著我們。甚至在頭前溪上游的大山背頂，也常可以目視到海邊戰機的操演—不只幻象，F16也不罕見。韓市長、柯市長，甚至說過「如果手上沒有刀、沒有槍，人家就不會打你」的郭董事長，這才是台灣安身立命的根本之道啊！

（作者為科技業經理人退休，新竹縣民）

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