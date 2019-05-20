自由廣場》省小花大的國防有待省思

◎ 宋磊

國防武器採購的需求向來與「敵情威脅」、「武器性能」、「後勤支援」等三大因素有關，近年三軍針對自身需求提出武器採購清單，舉例而言，空軍向美方採購F-16V戰機、陸軍採購M-1坦克，這些裝備動輒高達數千億的預算，對於軍種、國家確實構成極大預算壓力與排擠效應。然而，檢視琳琅滿目的採購清單時，仍不免發現國軍仍有「省小花大」的採購弊病。

空軍救護隊的直升機，在大力宣傳引進陸航的UH-60M黑鷹直升機時，完全看不見空軍針對自身老舊的S-70C-1直升機進行性能提升。按照空軍的說法，由於S-70C-1已達八千小時的飛行時數，在任務繁重的要求下，早已不適合執行更多元的搜救任務，因此向陸航借用數十架黑鷹直升機作為汰換第一批S-70C-1直升機成為執行中的政策。然而筆者好奇的是，空軍大張旗鼓宣傳即將花費高達數千億元向美國採購六十多架的F-16V戰機，卻不願花費數百億元的預算為出勤率高、國人印象深刻的海鷗直升機隊進行機務改善、性能延壽或單獨籌畫採購搜救機種，實在讓人匪夷所思。

另外，陸軍已正式提出採購美製的M-1坦克，預算亦是高達數百億元，但對於基層的槍枝採購卻視而不見，甚至對基層步兵的夜戰裝備仍只限於特戰部隊而非為基層步兵進行單兵裝備的改善／汰換。這也是國軍「省小花大」的一個例子。

其他案例如空軍的C-130運輸機來台服役已二十多年，但仍未聽見高層重視運輸機隊的設備提升。由於案例不勝枚舉，顯示國軍對於軍備的採購常流於主觀偏見，許多亟需性能改善的部隊反而成為重大軍購案下的犧牲品，如此「省小花大」的國防建軍思維，實值得審慎思考。

（作者為中正大學戰略所碩士，嘉義市民）

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