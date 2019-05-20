自由廣場》台灣加入美日聯合軍演的訊號？

◎ 張豐麟

美國智庫「外交政策全國委員會」（NCAFP）在五月初的一份報告中指出，中國以脅迫的手段對付台灣，其實就是「直接挑戰美國在台灣關係法下的承諾」，美國方面認為中國積極的想要削弱美國在亞洲的聯盟，因此，2020年美國防部也將提出預算案，著重在加強區域航行自由行動，包括航經台灣海峽。

五月中，日本《讀賣新聞》社評隨即拋出為了因應中國加大對台灣的恫嚇趨勢，「美國持續與台灣的積極交往，對於維持包括台灣海峽在內的東亞和平穩定極為必要」，日本也應透過交流深化與台灣的關係。日本智庫研究員Grant Newsham隨即呼籲美國，應邀請台灣海軍參加美國第七艦隊與日本自衛隊的雙邊海上演習。因為讓台灣參與美日年度演習可以確保「一旦北京決定對尖閣諸島（中國稱釣魚島）或對台灣發動『短暫、銳利戰』時，台灣海軍不會只被預期坐在港口而已」！

日本政府一向清楚，「台灣的防衛就是日本的防衛，因為日本自衛隊官員多年來都是這麼說的」。在實質行動方面，五月中美國國會火速通過兩個立法作為重申對台灣的支持，一個是「2019年台灣保證法」，另一個是「重新確認美國對台灣與對執行台灣關係法的承諾」決議案，且是以無異議和四一四的極高票數通過，惟國內仍沉浸於總統初選的紛紛擾擾，尚未有具體、有力的回應，殊為可惜！

之前美國眾議院通過的《國防授權法》，已納入美、台軍艦可互停對方港口，顯見華府政策圈依舊重視台灣在島鏈的中心位置。目前美國在亞洲的艦隊欲執行對南海海域的公海航行權，無論是從駐日或是駐韓基地前往，均需奔馳數千里，且缺乏中繼補給站，台灣實可善用情勢以及採取更靈活的策略。雖然中國對於美國海軍泊靠台灣港口強烈反彈，但是我國海巡署及美國海岸防衛隊均非隸屬於國防部的第一線武裝部隊，若以「人道救援」為出發點，展開進一步的交流，甚至開放高雄港供美國海岸防衛隊巡防艦泊靠，相信中國亦無可以置喙的餘地。

我國海軍參加美國第七艦隊與日本自衛隊每年舉行的雙邊海上演習或許尚有困難，但自詡為「第二海軍」的海巡署或可派艦至美、日港口交流，藉此提升台灣在區域地位及話語權的聲量。

（作者為暨南大學博士生、投稿論文曾獲ATRS全球空運年會錄用）

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