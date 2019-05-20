自由共和國》清水唯一朗／天皇雖然交替 政權依然持續

清水唯一朗／日本慶應義塾大學教授

天皇退位，新天皇即位，日本舉國歡騰，迎接新時代到來。四月三十日，人們懷著感謝的心情接受了平成天皇的退位，五月一日帶著期待歡迎令和天皇的即位。明治、大正、昭和三代，迄今為止的改元換代都是因為天皇駕崩，舉國哀悼，氣氛凝重。而從平成轉換到令和，天皇仍然健在，退位是近二百年來的首次，也是近代以後日本首次出現如此充滿光明的改元換代。

改元換代的新氣象，似乎也會給今後日本的政治帶來光明的前景。國會的一般會期將在六月二十六日結束，二十八日即將召開G20峰會。預料峰會閉幕後，將於七月四日公告參議院選舉，並於二十一日實施投票。

參議院議員的任期為六年，每三年改選其中半數議席。此次改選的對象是二○一三年當選的議員。六年前，在民主黨政權下台，自民黨重掌政權不久的選舉中，自民黨大獲全勝。此次選舉，對於自民黨來說，並沒有上次那樣的有利條件，一般認為執政黨難以維持現有的席次。

在野黨方面，目前也缺少進攻的手段。在野黨在具有優勢的單一選區（三十一處）正在協調出可以共同支持的候選人，但是其成果並不樂觀。尤其是為了第一大在野黨席位之爭，前民主黨（立憲民主黨和國民民主黨）的對立導致事態更加困難。今年四月下旬，自由黨加入國民民主黨，被批判成是為了選舉而湊合在一起。如此下去，執政黨極有可能在選舉中取得勝利。

這會對日本政治帶來光明的前景。如果在野黨勝利，就會讓人想起二○○○年代後半期那個「無法推動國政」的政局。二○○七年的參議院議員選舉中，在野黨獲勝，產生了眾、參兩院的多數派分別由執政黨與在野黨掌握的「扭曲國會」現象。結果，以眾議院為基礎的政權所提交的法案在參議院均被否決，日本政治陷入癱瘓狀態。此次選舉看來將會避免這樣的情景再現。

如此一來，「安倍一強」政治還將會持續嗎？自民黨修改了黨章，改變總裁任期最多兩任六年的規定，而現任自民黨總裁安倍晉三的第三任期也將到二○二一年九月結束。或許是擔心會成為跛腳政權，首相周圍的人也開始議論關於夏季眾、參兩院同時改選，以及總裁可連任第四期的黨章再修改。

為了進行眾、參兩院同時改選，就需要解散議會的大義名分。然而，訴諸消費稅增稅已經不能成為解散的名分。另外，做為G20的主席國，在峰會前後解散議會，也未免太不負責任了。而且聯合執政的搭檔公明黨對此舉表示否定意見，眾、參兩院同時改選的可行性不高。

至於透過總裁任期的再延長，安倍政權的進一步長期化是否有可能呢？讓我們從安倍內閣高舉的主張修改憲法加以觀察。目前的情況是，在第三期任內實施修憲在日程上相當嚴峻。另一方面，以長期執政之下，業已達成安全保障相關法案的成立、令和改元、東京奧林匹克運動會的舉辦為理由，可以光明正大地引退。

為了兌現修憲的公約，將公明黨主張的環境權等，先從受到反對較少的內容來修改憲法也是一個方法，不過，如果實施對憲法的公民投票，修改後的憲法即是國民自主選擇的結果，那麼就會陷入一種困境，也就是保守派長年倡導憲法是GHQ「強迫日本接受」的憲法論就不成立。

如果安倍首相要將任期延長到第四期，若不實現憲法的根本性修改，則說不過去。但是，眾議院的選區制度是小選舉區，只要一個政策不得民心，選民會投票給其他候選人。自民黨的議員能遵循黨中央徹底改憲的方針嗎？再加上，天皇的退位和即位，使得有可能讓保守派分裂的爭論，也就是有關女系天皇的議論或許再次浮出檯面。

另一方面，沒有接班人可以延續執政的情況正在發生改變。一直承擔內閣重任的菅義偉官房長官，因為發表改元，成了家喻戶曉的「令和叔叔」，提高了知名度，就像當年的「平成叔叔」小淵惠三那樣，被認為是競逐首相的有力人選。最重要的是，有識之士們高度評價菅長官，認為他扮演了安倍內閣司令塔的角色。擔任外相的河野太郎也被列入首相接班人的名單中。展望未來，順利舉辦東京奧運，同時摸索延續安倍路線的繼任政權，正是令和年代伊始的日本政治的現實課題。

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