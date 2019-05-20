自由共和國》余杰／中國又迎來新的焚書時代

余杰／旅美華裔人權作家

在中文推特圈上，一名河南科技大學的學生發出一則推文：校方搜查學生宿舍中是否藏有宗教書籍，結果把「巴黎聖母院」、「基督山伯爵」等文學名著也算進去了。搜查人員將這些書統統沒收，並告知學生說，要送上去集中銷毀。學生辯解說，這是習近平主席也讀過的世界文學名著，對方卻置之不理。

書名中有基督山和聖母院的詞彙，就是危險的宗教類書籍，習近平要剿滅基督教的狼子野心明明可見，讓昔日的義和團和紅衛兵也相形見絀。

是的，習近平主席讀的書，普通民眾是不配讀的。幾年前，習近平在巴黎出席中法建交五十週年紀念大會並發表了講話時，提到了數位法國的文學巨匠。習近平說：「我青年時代就對法國文化抱有濃厚興趣，法國的歷史、哲學、文學、藝術深深吸引著我。讀法國近現代史特別是法國大革命史的書籍，讓我豐富了對人類社會政治演進規律的思考。讀孟德斯鳩、伏爾泰、盧梭、狄德羅、聖西門、傅立葉、薩特等人的著作，讓我加深了對思想進步對人類社會進步作用的認識。讀蒙田、拉封丹、莫里哀、司湯達、巴爾扎克、雨果、大仲馬、喬治．桑、福樓拜、小仲馬、莫泊桑、羅曼．羅蘭等人的著作，讓我增加了對人類生活中悲歡離合的感觸。」《巴黎聖母院》和《基督山伯爵》的作者赫然就在其中。

習近平當然不可能讀過這些書，否則他不可能熱情萬丈地掀起轟轟烈烈的焚書運動。只有不讀書的人才如此仇恨書籍，將每一本書都當作潛在的顛覆性因素。如今，中國的出版界已經陷入動輒得咎的境地。據多位中國的編輯證實，二○一九年初，中共中央宣傳部向各出版社下發了一份內部文件，明確提到將縮減書號總量、壓縮圖書品種。此前，認證身分為「三鼎甲圖書公司總經理」的「出版人邢海鳥」在微博上稱：「二○一八年是出版嚴控之年，出版總局減少十萬個書號，約佔全年書號的三分之一……。」所謂書號，就是書籍出生的「準生證」，中共當局通過書號制度嚴格控制圖書出版行業。中國所有的出版社都是國有的，都需要國家授予一定數量的書號，才能按部就班地出書。少數私人出版商，想出書就必須向出版商購買書號，而且書籍內容仍然要受到出版商的嚴格審查。對於當局不斷緊縮的出版政策，出版界人士怨聲載道：「前幾年可能不費太大勁就能出的書，現在就很難出了。這裡面沒有標準成文的尺度，多是依靠出版社自身的判斷。只是大家都知道，有某種東西在那裡。」「這樣久而久之，就會導致整個文化對某一塊知識的系統性遺忘吧！」

不能自由地閱讀「巴黎聖母院」、「基督山伯爵」等書籍的地方，還能稱之為大學嗎？作家斯．茨威格說過：「在一個毫無權利的時代，閱讀是有教養者唯一的特權。而一個喜歡自由而獨立閱讀的人，是最難被征服的，這才是閱讀的真正意義——精神自治。」習近平要征服十三億中國人的心靈，首先要做的一件事情就是禁止閱讀和愚民教育。如德國詩人海涅所說，焚書之後必然是焚人，已開始焚書的中國，下一步必定是焚人。

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