自由廣場》香港人談同婚法：世界睜大眼睛看台灣！

◎ 羅永康

台灣同婚法案通過，對一向被打壓的同志，當然可喜可賀。然而，最大的得益，是令世人認識你們，因為全世界媒體都報導了這件事。

不禮貌地說，世人認識台灣很淺。在紐約時報和金融時報等世界級媒體搜尋台灣，發現關於你們的新聞，月平均不超過十則。章家敦先生投書外媒，講背景要從國共內戰談起，就是這個原因。

蔡總統過往對「一國兩制」的反擊，當然得到媒體關注，但今次不同。因為，亞洲國家一向給西方世界的印象是保守與恐同，例如汶萊用石頭扔死同志，引致國際巨星抵制；印尼認為他們是精神病。這次，同志婚姻竟然在亞洲國家得到合法通過，這是一件世界級大事。

上次「一國兩制」，曾跟外國朋友談香港，講了三日，他也摸不著頭腦，問憲法，我說有「小憲法」《基本法》；問軍隊，我說軍事外交歸中國管，他頭也大了！經過三日努力，我決定放棄。

這次不同了！亞洲第一個國家同性婚姻合法化！上的是ＢＢＣ、華爾街日報、衛報的頭條，其他媒體也專文報導。外國人很自然的會去做台灣的功課，了解你們的歷史、中國為何病態般認為你們是他們的一部分等等。我用三天時間也解釋不來的事，因為一個同婚法案的通過，外國人會主動翻查資料去了解。這是用大錢也買不到的！

以小人之心度蔡總統之腹，這些她一定做過沙盤推演。我不是否定她和各立委為公義上火線，不怕連任問題，對同志同情的善良本心。為公義與為全台灣爭取最大利益，從來沒有衝突。

同婚法案通過，不只是民進黨的成果，也是台灣的大勝。

（作者為香港獨立媒體評論員）

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