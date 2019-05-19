自由廣場》請國民黨先降修憲門檻

◎ 顧邦猷

很高興由媒體得知高雄巿長提出了修憲的建議，研擬總統兼任閣揆的可能性。而總統參選人前立法院長王金平及前新北巿長朱立倫也趁機重提由總統制修改為內閣制的看法。事實上，每當總統大選前，修憲這個議題一定會被提及，但選後又一定會被淡忘。趁這個機會，趕快建請國民黨：盡快把握良機，降低修憲門檻！

我國目前幾乎可以說是完全修不了憲法的。二○○五年任務型國代議定修憲程序（增修條文第十二條）：修憲案必須由立法委員的四分之一提議，四分之三以上出席，出席的四分之三以上同意而三讀通過，再公告半年後，由選舉人數總額的半數以上（約九百多萬票，比到目前為止任何一位總統當選人的票數高多了）公投通過，才可以完成修憲案。依目前兩大黨對峙的政治情勢來判斷，似乎完全沒有修憲的可能性。但是（天下最美妙的事就是這兩個字了），如果執政黨和最大的反對黨都同意修憲，就有可能修憲成功！想要修憲成功，第一個要做到的，就是先降低修憲門檻。

「人民作主志工團」在完成「修正選罷法、補正公投法」這兩個階段性任務後，目前在台灣四處奔走及呼籲的，即是降低修憲門檻。主張目前任何有關修憲的建議，在現今的門檻下似乎完全不可能實現，唯有在兩大黨都存在修憲的共識下，攜手合作，輕鬆便可以超過雙四分之三的同意人數，並影響兩黨的支持者投下公投同意票。經過這些年的溝通，看得出執政黨方面是比較贊成修憲的，而國民黨則首鼠兩端，遲遲無法做決定。

又值總統大選，修憲的聲浪勢必將日漸高漲。如果國民黨方面有修憲的需求，應該可以和執政黨合作，將修憲的窒礙難行處放寬，至於該如何修，修成什麼樣子，這就請提案方自行努力了。例如，很多國人都不清楚我國的首都，依憲法規定，是位於現今屬於中華人民共和國的南京巿！如果韓巿長當選總統，提案將首都改為高雄巿，相信絕大部分國民都是樂見其成的。

降低憲法增修條文第十二條的門檻，讓修憲案變得可能實現，這才是修憲提議者最負責的做法。

（作者為中學教師退休，苗栗縣民）

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