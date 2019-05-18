自由廣場》五選四，做錯了！

◎ 李語昌

拜讀貴版劉秀芳老師投書「五選四，做對了！」筆者無法認同。劉老師以今年申請入學缺額人數僅四六九九人，創五年新低，加上考生以第一、二志願錄取比率達九十七．八九％為例，認為有相當高比率的考生，如願進入自己的理想科系。但這只是表面光鮮的績效數字，更是大學端開出大量備取名額的損人以利己私心作祟，殊不知背後有多少高分落榜學生的血淚辛酸。

先前招聯會統計平均每位考生只通過二．七三個校系的第一階段，如果再加上二階的面試書審，刷掉的肯定更多，故最終僅有五成七的錄取率，仍有四萬多考生得再接再厲拚指考，又怎會是人人如願進入自己的理想校系？

此外，今年的滿級分人數太多，台清交成等頂尖校系二階塞車的狀況尤其嚴重，像交大材料系招二十二人，過關人數有二百三十四人，是招生名額的十多倍，幾所醫學系也是，有類似問題的計一百九十八個系組，都是二階通過考生數超乎預期，高分群全數擠到這些熱門校系，僧多粥少，自然是不夠分配。

而最為眾人詬病的清大電機系，正取四十人，備取高達三百九十二人，結果最後錄取到備取的八十三名，問題是剩下的三百零九人到哪裡去了？可能另有校系可念，但更可能慘遭全數落榜的命運，這些學生可是最優秀也最努力的滿級分生啊，招聯會的大人們怎麼可以如此麻木不仁，這樣任意的霸凌他們？面對大量的滿級分生被這個惡劣的制度折磨得欲哭無淚，當老師的我已經說不出口「孩子你要更努力」的這句話了，因為一切都是枉然。

接下來的清大、交大電機系指考分發的名額都只剩十個名額，占比不到一成，這樣的競爭不是更激烈、更可怕？屆時又有多少頂尖的孩子要淚灑在指考分發放榜的時分？

有家長告訴我，自己的孩子拿著七十五或六十滿級分的學測成績單，到歐美或中港的大學是可以拿到全額獎學金的榮寵入學的，何必留在台灣被莫名其妙、還每年變來變去的怪制度糟蹋呢？這或許就是我們對教改還得進一步思考的地方吧。

（作者現任高中教師，高雄市民）

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