自由廣場》正視高雄企業賄賂問題

◎ 楊永年

高雄市前鎮調查站調查員，遭檢舉疑接受某環保業者不當飲宴。媒體焦點放在調查員是否接受不當飲宴；卻忽略企業賄賂問題。高雄重工業多，環保爭議自然也多。而如果環保體制不健全，管制漏洞就多；環保體制包括正式與非正式規範，而且正式規範往往重於非正式規範。非正式規範屬於我們日常生活中，環保業者經常利用「飲宴文化」，以達逃避管制目的。例如林益世爐碴案、日月光水汙染案、馬頭山掩埋場案，都是極爭議的重大環保案例。企業賄賂之所以存在，主要理由有三：

一、汙染嚴重所以存在管制需求：高雄重工業付出環境代價，為降低汙染，以減少其對健康的危害，於是就有管制要求。為配合這些要求，企業必須增加成本。為避免影響產品競爭力，於是透過各種陳情、政治獻金、關說或賄賂方式，以換取龐大成本投入。

二、愈是管制愈可能存在企業賄賂：通常是環保管制愈是嚴格，愈可能存在企業賄賂。二○一五年任職的高雄市環保局長，在職時悍拒千萬賄賂，但不久後就「因病請辭」，後來廠商行賄案件也乏人問津。這可能是長期以來高雄環保嚴重的制度問題，難以短時間改善。高雄市希望透過人事搬風改善問題；但因為是體制問題，改善的力道有限。

三、企業賄賂經常從飲宴開始：這起爭議和飲宴地點有關，如果只是「一般飲宴」，也許不會引起重視，或會是模糊地帶。調查局不直接接觸環保議題，但因調查局同時負責經濟犯罪與公務人員肅貪業務，難免仍存在「想像空間」。飲宴其實是企業賄賂或關說前奏，依目前看來，接受飲宴招待的調查員將被懲處。問題在於，環保業者為什麼要招待調查員？雖不一定有「對價關係」，卻可能有請託關係。

企業賄賂不只發生在高雄，也不只有環保領域才會發生（例如慶富案，也在高雄）。尤其是華人企業講關係重人情，就可能發生企業賄賂。可能因為諸多因素，企業賄賂並未成為政府重要分工項目。大家必須正視高雄環保企業賄賂議題，否則會成為政府貪瀆或失靈問題。

（作者現任高雄市政府廉政委員）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法