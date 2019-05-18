自由廣場》同婚合法〉國民黨選贏就「全部改回來」

◎ 陳冠甫

司法院釋字第七四八號解釋施行法，十七日經立法院三讀通過，也讓台灣創下亞洲國家先例通過「同婚專法」。專法確立往後台灣同性伴侶可依法辦理登記結婚，總算是在去年同性婚姻公投的分歧下，為台灣人權邁出穩健的一大步。

不過，未來同婚專法的實施，並非沒有隱憂。反同團體有著宗教界的豐沛資源、年長選民的不諒解，以及不少立委的支持，因此中國國民黨立委賴士葆就公然喊出，就算平權法案通過，只要民眾支持力挺反同派的立委，「二○二○年以後，我們全部改回來！」可以預期，明年大選會有一股不小的反撲力量。

這也是國際媒體「彭博社」所稱「總統蔡英文是賭上政治生命」，也要推動同性婚姻法案的原因。雖然法諺有云，「法律不為偏見服務」，法律的訂定有義務走在民眾之前，設立一個基本指標，讓民眾能夠依循。這無關立委孔文吉所說「台灣是由神掌權的國家」，民主、人權永遠是一個民主國家最高的指導依歸。

可是「應然」與「實然」總是存在差距。很現實的是，二○二○年民進黨必須守住執政、立法優勢，否則，目前蔡英文與民進黨堅持守護的台灣主權、同性婚姻的權利，都可能在國民黨重掌政權後走向倒退。

美國華盛頓郵報專欄作家羅金，日前引述陸委會主委陳明通的話，表示如果中國成功讓國民黨重新掌權，「二○二○年選舉可能是台灣最後一次有意義的選舉」。這不只是代表「二○二○年將是統一的開始」，也代表了現在民進黨幫助民眾所爭取的權利，包含同性婚姻專法在內，可能消退。這將是台灣人權發展上的轉捩點。

今天，法案正式通過，同性婚姻得以合法化，縱然有部分妥協的因素，不盡如人意，但已經是考量到不同立場的民眾想法下，最好的結果。

明天，我們必須繼續努力，持續守護堅定的價值，才能讓得來不易的幸福彩虹持續掛在天際。千萬別忘記：要繼續捍衛民主人權！因為我們都知道，內、外威脅仍舊存在，追求民主價值的革命尚未成功，同志仍須努力！

（作者為臺北大學法律研究所研究生）

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