社論》中國霸凌全球貿易的行為必須及時制止

匯率是中國用以竊奪世界的主要武器，藉其專權之利，中國自採取社會主義市場經濟後，就有計畫地逐年將人民幣幣值予以壓低。（路透檔案照）

五月十日美東午夜時間零點一分美國政府正式對二千億美元中國製品課徵關稅，稅率由十％提高至二十五％。美中貿易戰經幾個月的密集談判後仍然未解而再向上提升，川普總統表示還有三二五○億美元的中國商品未徵二十五％關稅，而他已經下令著手規劃。

受此影響，全球股市大演黑色星期一，中國深證跌幅七．六％，美國那指亦跌一．九％，但異乎過去，全球各媒體對川普之批判聲不大，顯然各界已逐漸了解近三十年全球貿易的一大殺手中國及其真相，認為過去被中國扭曲的「自由貿易體系」必須做一個徹底的改正，阻止中國專制國家資本主義，對世界帶來的不公平作為。

中國有沒有霸凌全球經濟貿易，只要看看下面數據便知大概。

（一）中國二○一五年之貿易順差為五九三五億美元，去年二○一八年仍高達三五一八億美元，對美順差三二三二億美元，即中國在全球貿易活動中每年從全球搜刮了年平均約四千億至五千億美元的資金，如持續十年將達五兆美元，形成「全球貧窮中國獨富」的不平衡狀態。

（二）中國的外匯存底去年年底為三兆七二七億美元，約占全球外匯存底的三十％；中國全球公共投資二○一七年為三．四一兆美元，也佔全球公共投資總資產十％，全球第一。

（三）中國所接受的外國直接投資至二○一七年已達二兆四百億美元。

中國的這些財富絕大部分是二○○○年中國加入WTO後約二十年間達成的，使美國總統川普不得不喊「我們不能再讓中國搶奪我們的國家，它（中國）是有史以來最大的竊賊」。換言之，近二十年中國之崛起是拜WTO的掩護傘，以自由貿易做為口號實質是處處違反自由貿易的精神與做法。中華人民共和國自始就是極權專制獨裁國家，允許把專制國家放進自由民主國家的貿易體系本來就是一種錯誤的決定，美國一直指控的「採行大量補貼」、「政策優惠」、「高門檻市場准入」、「強迫技轉」、「非關稅壁壘」、「竊取美國企業智慧財產」等都是極權國家主義的拿手好戲，自由民主國家就在此種不公平、不對稱的世貿體制下節節敗退。

匯率是中國用以竊奪世界的主要武器，藉其專權之利，中國自採取社會主義市場經濟後，就有計畫地逐年將人民幣幣值予以壓低，由一九八○年一．五人民幣兌一美元貶至一九九五年間的八．五人民幣兌一美元。使中國在製造業上享受到極低成本的不當利益。貶到八．五人民幣兌一美元之後，中國的勞動成本低到不成比例之水準，土地在中國對外商而言可以政策性地低到要多少就給多少，誘導外資（尤其台資）瘋狂式地進入中國，讓中國在十餘年的期間內成為世界工廠，進一步成為科技大國，現在在尖端科技上已能與美國爭霸。

中國的匯率紅利現在仍然存在。為何科技產品在中國的製造成本會比在美、日製造低二成至三成？這就是中國專制政權強行操縱匯率的結果。美國參院曾於二○一一年通過「人民幣匯率法案」要求人民幣升值，不然就課徵懲罰性關稅。當時的普通認知是人民幣至少低估三十五％，只因當時美國總統軟弱而未成案。川普是能洞察問題核心的美國總統，選前就指控中國是操縱匯率的國家。

平心而論，此次川普決定對中國二千億美元商品課徵二十五％關稅是不夠的，因人民幣幣值低估至少三十五％，二十五％的懲罰性關稅對中國商品而言，只少了二十五％的匯率紅利而已，仍然保有市場競爭力。是以，應對中國所有商品課徵三十至四十五％關稅，方能完全糾正中國匯率的不公平性。

二○一九年五月十日將會是世界貿易公平化的歷史性一頁，各國領袖還在渾然不覺，迷惑於「假性自由貿易理論」之際（註：IMF認人民幣未低估是昧於市場實況），川普的決定將會帶來各國領導者的覺醒，合力剷除霸凌全球自由貿易的不當行為，帶給世界一個新的公平的貿易經濟秩序。

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