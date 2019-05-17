自由廣場》從三位原住民族代議士看平庸的邪惡

◎ 歐蜜．偉浪

近日，高雄市國民黨山地原住民議員唐惠美於議會質詢時，以一首「讀你」歌頌韓國瑜市長！另一位同黨平地原住民議員王義雄則利用質詢機會美化、包裝韓市長為六顆星及一○一分的市長並請所有市府官員為了不起的超級市長起立鼓掌。筆者身為原住民族，為二位議員荒腔走板突兀的表現引以為恥。更令我驚訝的是，國民黨籍原住民立委孔文吉日前質詢陸委會時大聲嗆說：憑什麼北京要放棄武統台灣？台灣面對中國強力文攻武嚇的同時，孔委員真不知道自己是哪一個國家的立法委員？

德裔政治理論思想家漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）說，一個公民不思考、不以實質行動參與攸關公眾利益的政策討論、不對政治人物的承諾予以關注與監督的民主社會，這個民主是名存實亡。三位原住民族的代議士以「純真、粗淺、不作為」的態度作踐了代議士監督、質詢、審議、議決等重要職務，這種不作為、不思考、不關注公眾利益及濫用監督權者誠如漢娜．鄂蘭所指陳的「邪惡的平庸」，因為平庸會造就邪惡與地獄。

近年國際學界從考古人類學、語言學及基因等研究，都顯示台灣是六千年前南島語族向南太平洋和印度洋擴散的發源地，或「祖居地」之一。去年率團的紐西蘭北島Ngāti Manu部落傳統領袖Arapeta Hamilton來台灣尋根感性地說，一到台灣，從山巔看到日出，他就哭了，「為我們共同的祖先感動落淚」。三位原民代議士曾為台灣這塊土地流下感動的淚水嗎？四百年來，漢文化、荷西文化、日本文化，早已融合成為台灣文化的一部分，六千年來原住民才是美麗之島最早居住的主人，台灣的主體歷史建構在虛幻、無根的四百年移民者的歷史之上，國民黨的黨國教育讓原住民忘了我是誰？族群認同的混淆及族群記憶的模糊，對國家台灣未來的想像更是嚴重分歧，更不可能架構出核心的台灣價值與信念面對紛亂的國家處境。

再次呼籲原住民族及國人們，當整體國家遭受來自中國無情的打壓與恐嚇之時，我們不分藍綠，不分族群，共同面對、共同參與，透過成熟心智的公民意識作為國家台灣堅強的民主防衛基礎；拋棄種種過往黨國威權遺緒真的需要仰賴有成熟心智的公民意識。祈禱主佑母國台灣。

（作者為台灣原住民族部落行動聯絡秘書長）

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