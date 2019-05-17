自由廣場》工運暗黑化危機

◎ 江冠明

沒想到台灣工運，越來越下流，越來越暗黑。工運幹部華航機師，竟然潛入公司電腦，偽造機師支援意願調查表，刻意惡化航班調度。

一九八七、八八年解嚴前後，工運崛起，那時很多工運，訴求合理待遇，從RCA理賠、工廠停工退休金到積欠薪資，那時很多記者採訪，發現廠商老闆惡質，通常會同情弱者。紀錄片工作者羅興階，拍了很多工運艱辛的故事，至今還在關心工運，可以找他的紀錄片，看看二、三十年前的辛酸故事。

工運在台灣是件值得肯定的歷史，從清末大稻埕的茶工、窯廠工，到伐木工、挑夫等等，到一九七○年高雄加工區、拆船廠、紡織廠等等，工人見證台灣經濟的奇蹟。

近年看到貴族工運，華航長榮罷工一波又一波，起先覺得合理，時代不同工運發展不同，雖然遠離社運二十多年，不是很瞭解，基本上還是認同工運抗爭的權利！

十五日自由時報記者鄭淑婷報導，桃園市機師工會幹部華航白姓機師，二○一八年七月廿一日凌晨零時到二時，在桃園國際機場貨機內，未經授權冒名進入華航網頁航務處，隨意亂填支援意願書，高達九十四張，蓄意影響華航人力規劃與航班。白姓機師被判罰五萬元。

該事件，白姓機師知道意願書與航班調度，惡搞目的在於癱瘓航班次序，讓航空公司調度失控，陷入危機！此屬惡意犯罪，而且偽造高達九十四份，更是嚴重犯罪！

白姓機師是工運幹部，有權參加罷工，但是如竊賊盜匪般夜間入侵，偽造意願書，如此搞工運，未免下流無恥。不知道發動罷工的工會，是否知情呢？是白姓機師個人所為，還是工會知情默許呢？如果工會知情，那工運就陷入暗黑的危機！

在歐美國家，工運發生如此事件，是工運醜聞！該白姓機師必須公開道歉，甚至開除工會會員資格！機師工會若沒處理，勢必讓工運污名化！

這則新聞，讓人感覺，台灣社會越來越無恥下流，連工運幹部都搞暗黑手法，讓台灣工運蒙羞！桃園市機師工會應該站出來道歉！若不好好反省，對這名幹部有所處置，那麼將來你們的抗爭，會被社會民眾鄙視—怎麼台灣工運越來越無恥！

（作者為解嚴前紀錄片工作者，現為廚師）

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