社論》捍衛台灣主權與民主的選戰

中國流亡學者何清漣在其「紅色滲透」一書描述被中國收買的部分台灣媒體，替中國宣傳大一統的中國夢。它們在特定頻道、網路社群、平面媒體以民主言論自由為掩謢，用尊崇「民族救星」的規格，瘋狂造神，完全無視新聞專業與事實真相。（資料照，記者鍾麗華攝）

明年初的總統大選還未正式開跑，社會就已經瀰漫一股詭譎的氛圍，那是一種即使在中國對台灣進行導彈恫嚇時都未曾出現的嚴重恐慌與焦慮。多數台灣人憂心在中國利用各種手段、資源扶植親中政客之下，台灣產生親中政權，甚至台灣的主權與民主是否會從此覆沒的風險。易言之，他們擔心的是創下經濟與民主改革奇蹟的台灣，還有沒有明天？

不可諱言，此種焦慮感來自目前在總統選舉相關民調中，旗幟鮮明的親中政客不管在藍綠對決，抑或三角抗衡，雖然呈現下滑趨勢，但仍處於暫時領先優勢。其實，這股氣勢可說源自去年底九合一選舉藍營的大勝，甚至可以追溯到柯文哲以政治素人之姿第一次競選首都市長所展現民粹力量，與全球各地同時湧現的民粹浪潮相呼應。不同的是，白色力量的崛起訴求超越藍綠，主要精神在於針對不公不義現象的批判，是一種社會意識的覺醒。但是，去年底捲起的韓流大潮，宣稱「經濟一百分、政治零分」，打著發大財的旗幟，貶抑台灣的經濟、民主與主權，且在九合一大勝之後，親中訴求猶如政治瘋狗浪日益彰顯，無所顧忌。

事實上，這股親中風潮的發酵，來自網軍與特定親中媒體的網路霸凌、假訊息氾濫，以及對特定對象的吹捧，塑造神話；加上當時討厭民進黨情緒瀰漫，於是各方人馬找到了交集，遂形成一股猖狂的力道，到處肆虐、蹂躪。而在這股風潮中扮演重要角色的，乃是中國流亡學者何清漣在其「紅色滲透」一書中所描述的被中國收買的部分台灣媒體，替中國宣傳大一統的中國夢。它們在特定頻道、網路社群、平面媒體以民主言論自由為掩護，用尊崇「民族救星」的規格，瘋狂造神，完全無視新聞專業與事實真相，竟然使得一位徒逞口舌之利、口號禁不起檢驗的過氣政客，得以鹹魚翻生，以藍營救世主的姿態，重返政壇，演出「一人救一黨」的怪誕戲碼。諷刺的是，一人可以救一黨，也可以一人綁架一黨。被創造出來的政治怪獸，在享受掌聲與鎂光燈之餘，開始有了更大的野心，已經不以位列地方諸侯為滿足，位子尚未坐滿半年，對所治理的城市事務猶未熟悉，就顯露問鼎中央的意圖。甚且挾著粉絲之暗黑力量攻擊黨內競爭者、批評者，導致藍營內部噤若寒蟬，而領導者也抵擋不住壓力而低頭，為其量身訂做，修改初選的遊戲規則，演出一齣黃袍加身般的「被動參選」之荒謬劇。

或許，國民黨的提名作業係政黨家務事，然而，吾人卻必須警惕這股在中國明挺暗助之下吹起的陰風，無論就台灣的主權、國家定位與民主、經濟之發展，皆已產生強烈衝擊。諸如，近來各種名為「各表」、「自表」、「同表」的言論，表面上意圖促使中共正視中華民國的存在，實際上皆朝向台灣被中華人民共和國併吞的不歸路上。反而，反對習近平一國兩制，維護台灣主權的舉措，遭到藍營及其同路人貼上「麻煩製造者」、「挑釁」的標籤。尤有甚者，中國在習近平統治下，已建構成一個數位獨裁政權，強調中國的特殊國情，並抨擊西方的民主與自由市場並非普世價值，而對言論、人身自由之箝制，更到了難以想像的地步，造成一些伸張個人權益，甚至落實憲法權利的主張，都被壓制，甚至冠上「顛覆國家政權」的罪名。那些追求民主自由的改革派因此成為國家的敵人。台灣一旦被這樣的政權併吞，勢必倒退回威權統治的暗夜，甚至重演二二八的屠殺悲劇，中共叫囂「留島不留人」，此之謂也。

故而，親中派為了替中共併吞清除思想障礙，對台灣民眾洗腦，乃極力污名化台灣的民主轉型，甚至抹殺是非黑白，反將落實轉型正義的努力，扭曲為對藍營政治追殺的東廠，企圖將過去獨裁、白色恐怖的傳人，形塑成被迫害者。顛倒歷史，莫此為甚。中國的維穩費用已經超過國防經費，為了鞏固政權，甚至將數百萬維吾爾人以實施愛國教育之名關入集中營，一旦台灣落入它的魔掌，恐將是近代人類最大的浩劫。因此台灣人對明年總統大選必須團結捍衛台灣民主與主權，不能讓中國及親中政客的圖謀得逞，台灣才會有光輝的明天。

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