自由廣場》中國對台「認知空間作戰」

◎ 張玲玲

中國全國政協主席汪洋的「一國兩制」訓示事件及長期透過校園交流管道遂行「內地化」統戰，是冰山一角，也非新議題；去年我國安單位早已證實，中國假消息「攻」台，以其「巨魔工廠」專門培養自媒體，包含解放軍、文宣部門及涉台系統都有網軍，在微博、臉書、YouTube、推特等社群媒體建立帳號，對台展開「認知空間作戰」，網攻火力全開，以層出不窮假消息打擊政府及對民眾全面施以統戰工作，嚴重性已不言而喻。

「認知空間（或認知場域）」是廣告心理學用詞，美國蘭德智庫解析其有多點特色，包括大量產生訊息、多元管道傳播、迅速持續重複、逼真細膩包裝、反覆無常混淆。中國則稱其為「認知域」，定義其為「信息化戰爭」中作戰人員的意識領域，認為其是由感知、理解、信念和價值觀組成的一個無形的軍事範疇，通常表現在「作戰人員的素質和能力、部隊的凝聚力、作戰經驗和訓練水平、戰場態勢感知程度，以及社會輿論…等」，不只針對我國，包含美國國家情報總監辦公室即曾對「中國架設釣魚網站騙取機敏資料」，以及「透過網軍影響輿論」兩大手法提出警告。

中國對台的「認知空間作戰」是延續過去對我實施「入島、入戶、入腦、入心」的統戰工作，現再將現代科技與網路合併了長此以往的各種心戰伎倆與宣傳手段，雖也不是新鮮事，但重點是「溫水煮青蛙」式的統戰讓民眾不易察覺與警惕，著實令人相當擔憂。

我國務須檢視是否已做好萬全的「反統戰」準備，以及如何讓台灣民眾具備足夠的敵情觀念。須逐一檢視及強化立法、教育、社會宣導各方面工作。若民眾都具備洞悉敵人意圖與詭計的能力，政府能參照美、英、德等國法制規範，方足以防堵中國勢力操控我國輿論、滲透民間分化，確保國家與人民安全。

（作者為國防大學政治教官）

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