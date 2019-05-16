自由廣場》（金恒煒專欄）真要民進黨陪葬？！

從黨外走到今天，民進黨已淪落到令人無法置信的狀態，蔡英文執政下的民進黨完全貼合英國小說家狄更斯《雙城記》中對偶句的後句：「這是最壞的年代／這是愚蠢的時候／這是懷疑的時節／這是黑暗之季／這是失望之冬」。早在一百多年前，狄更斯也為蔡英文時代刻畫了淒涼圖象。

「四大老」為什麼勸小英不要「連任」？賴清德為什麼挺身而出參加初選？「四大老」名高位尊，甘冒風險而寧捋虎鬚；賴清德是蔡英文的前行政院長，且在鼎盛之年，絕對是黨內最有「厚望」的政治明星，為什麼不順英意？原因很簡單：蔡英文選不上、台灣去了了。

「四大老」是受到去年「九合一」民進黨潰堤敗選的刺激。賴清德不僅受到「九合一」敗選的震撼，今年二月台南立委的補選，他更親受選民對蔡政府的失望已達臨界點，他預估明年選舉，區域立委甚至可能壓縮到剩十席；兩者都是不得不做出的政治決斷。「四大老」的公開信被英粉「罵到臭頭」，但賴清德悍然參選，則形同為「四大老」公開信背書：小英該退。

民進黨面臨組黨以來所未有的險境。大敗之餘，蔡英文「寧可犧牲民進黨，也不放棄大選」。種種奧步已使綠營對蔡英文的信任危機，轉變成對民進黨的信任危機。蔡英文執政兩年多已經把人民賦予她的信任用完，卻一意孤行，非耗盡人民對民進黨的信任不可。

蔡英文為了一己「現任優先」的私欲，賤踏民進黨的初選規則及機制，明明知道自己的民調贏不過賴清德，用盡心力的一拖再拖，甚至可能祭出「沒收」初選而改用「全代會徵召」的低劣手段。難怪國民黨的朱立倫都意在言外的暗諷，認為未來最難對付的對手是蔡英文，「雖然蔡英文做得很差」，但「為了保權位，無所不用其極」。訪問他的主持人謝龍介順便調侃，「從賴清德目前的處境就可以感受到」云云。民進黨一向標榜、自傲的「民主」、「進步」，竟然被黨國人士嘲弄至此，悲不悲哀。

民進黨的掌權派其實花樣盡出，「沒收初選」是不得已的終極手段，最好是「蔡賴配」。為什麼？因為蔡陣營知道民調必敗，李明亮院士們發起「蔡賴配連署」，明顯失效，現在又領銜再開記者會，只要看陪榜的多人都是蠅量級的小咖，都是小英麾下的馬前卒，可見民調沒起色。蔡英文接受訪問時自我辯解最有趣，她說，「一加一其實是大於二」，主持人立刻反問：「是不是蔡賴配？」蔡又說：「這確定是一個方式，應該還有其他的想法與創意。」

總統與副總統選舉本來就是「一加一」，有什麼大於二不大於二？小英不敢亮出她的「心機」，而藉口「還有其他的創意」，可見心虛。更何況二○○四年大選，「連戰加宋楚瑜」明顯是零。重點是總統候選人才是亮點，副座是陪襯，小英為什麼把陪襯當亮點？只因小英不亮了。問題是「蔡賴配」依然會輸。

民進黨派系過去關門打架，開門握手；支持者為了推翻黨國，欣然投票，即使不滿，從來「分」而不「裂」。「九合一」是一個翻轉，支持者不挺了。蔡英文們不從善言，一味營私舞弊，越拖裂痕越大。蔡英文即使狡計得逞，必遭理念型支持者唾棄，不僅大選輸，立委輸，民進黨的基業旦夕瓦解。這不是危言聳聽。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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