自由廣場》中一中校友的「民主啟蒙」

台中一中開放學生在校園組「黨」，目前已有「一中社會主義黨」與「新一中黨」兩黨登記成立。（資料照）

◎ 陳啟濃

看到母校台中一中學生可以在校園組黨，進行民主政治的實踐與學習的新聞，身為校友，與有榮焉。回憶三年台中一中的生活，真的是我的民主啟蒙時代。高中以前過的都是有志於學的勤學生活，上了高中，從同學身上及生活的經歷，啟蒙了我的民主觀念與台灣意識。

台中公園是以前的黨外常辦演講的場所，高一那年，聽到一位黨外人士的台大教授演講「二二八的歷史」，讓我認知重組，理解到原來很多台灣的歷史，政府不想讓人民知道，更不會在課本上出現。台中公園是我高中時代，接受民主洗禮的自由殿堂，在這裡我聽很多民主前輩的政治啟發，更有機會閱讀了許多讓我耳目一新的黨外雜誌。

二年級搬到同學的阿姨家住宿，三人一起合租。其中一位住台北的同學，他們家是標準的扁迷。一天到晚聽他說「阿扁」，也漸漸知道阿扁的特殊魅力與風格。同學阿姨的公公，再與我們幾個少年家聊天，常常發表對國民黨政府深惡痛絕的言論，讓從小接受黨國教育洗腦，聽到蔣總統要立正致意、蔣過世要跟著戴孝哀痛的我，一時很難接受。不過長久下來，卻讓我能認真去了解歷史的真相。

升上高三要上三民主義，每次老師用灌輸的語氣指導我們，有位思想前衛的同學，總向老師提出質疑：「既然三民主義是國父寫的，為什麼我們的課本，老是蔣公說的話，蔣公引申的各種說法充斥在課本呢？」逼得老師不知如何回答，上課總只是照本宣科，缺乏道理的闡述。

另一位憤世嫉俗的同學，父親是中學老師。跟他聊天時，他總會好想讓你揭穿許多社會上的不公不義。因為他知道我以後想當老師，更想當校長，於是他有機會常講一些教育界的黑暗面。印象最深刻的，有次他告訴我的那句：「高中校長都一定要是外省籍的，本省籍的機會很少。只要想當校長，一定要入國民黨。」這是我第一次聽到教育界醜陋陰暗的一面。

民主聖地的台中公園、憤世嫉俗的阿桑、義憤填膺的同學，他們打開了我的政治視野，構成了我高中三年民主思想的涵養，我的台灣意識與民主觀念，很多都是來自於這些同學與長輩的啟迪。台中一中三年的生活，真的改變了我的政治意識。

（作者現任南投縣水里國中校長）

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