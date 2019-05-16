自由廣場》（青年時評）柯P想當「張伯倫」？

◎ 劉哲瑋

柯文哲近日頻頻公開發言抨擊蔡英文總統，指責「親美抗中」的政策錯誤。十四日蔡總統表示「台灣從來不是挑釁者」，卻引來柯市長反酸「台灣不是，只有她（蔡）是」；柯十五日更提到，年初蔡總統迅速回嗆習近平，所以中國只好軍艦、飛機開始繞台。

然而，柯市長日前才表態六月將宣布是否競選總統，近日大動作批評蔡總統的作為，不禁讓人想問柯市長是否只知道選總統，而忽略總統的責任？習近平藉《告台灣同胞書》四十週年談話，重申「不放棄武力統一台灣」時，難道總統不該出來表示意見？共軍的軍機、軍艦並非在蔡總統當選後才開始繞台，二○一一年開始，共艦每年兩至三次穿過第一島鏈，實施遠海長航訓練，而當年的總統是馬英九，並非蔡英文。

柯市長說自己是外科醫生，他的態度就是「結果決定論」，看到台灣跟中國的關係比過去緊張，就把問題全怪在蔡英文總統身上，但這完全是錯誤歸因，也就是科學上所說的因果推論錯誤。根據國際關係理論，當一個國家崛起時，常會挑戰以往的國家互動模式；現在中國國力逐漸增強，也開始挑戰美國，像利用一帶一路讓債務國負債，迫使債務國租借港口給予中國，使軍力能投射至全球各地。而「遠海長航」目的就是要突破第一島鏈封鎖，使海、空軍能夠進入太平洋，挑戰美國。

因此，美國察覺到後也開始有所反擊，像是透過貿易戰試圖改變其經濟模式，而民主先進國家也開始警惕，所以當中國杯葛台灣參與世界衛生大會（ＷＨＡ）、發表不放棄武力統一台灣時，美、日、英、法、加、澳、德、歐盟等民主先進國家都站出來力挺聲援台灣，正如同蔡總統所言，國際上並沒有人說她是製造麻煩、挑釁的人。

柯市長現在對待中國的態度，其實就是綏靖主義（Appeasement）。最好的例子是英國前首相張伯倫，他為了避免與正在崛起的納粹德國交戰，一味順從希特勒所開出的條件，最終納粹德國還是毀約導致二戰爆發，從結果來看，一味順從獨裁者最終勢必受傷，柯市長切勿成為張伯倫第二。

（作者為台大政治所研究生，新北市民）

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