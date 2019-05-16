自由廣場》共軍人事新佈局，劍指南海

◎ 林穎佑

中國媒體五月十日披露，原海軍航艦編隊司令員陳岳琪少將，調任廣西省軍區司令員，而此前廣西軍區司令員職務由陸軍背景的肖運洪少將擔任。此消息一出，立刻引起多方揣測，有觀察甚至認為其與解放軍內部鬥爭有關，其中又以陳岳琪與海軍上將吳勝利的關係作為分析的主因。雖說解放軍人事派系鬥爭一直是外界感興趣的議題，但若從將領的本職學能及擔任的職務來作分析，可能又會有新的解讀。

陳岳琪是海軍出身，過去指揮首批中華神盾南海艦隊第九支隊，二○一○年曾前往亞丁灣護航，二○一四年起擔任第二任遼寧號航艦編隊司令員，二○一五年晉升海軍少將，多次出現在中國媒體報導中，顯示其為解放軍重點培養人物。為何會在此時調任到過去多為陸軍負責的省軍區，或許可以從省軍區的任務來看。

在二○一六年軍改後，大軍區管理省軍區的制度已走入歷史，目前由國防動員部直接管理省軍區。省軍區的任務主要在於管理民兵與處理軍地關係，自然也包括海上民兵。也基於此原因，在二○一八年中的解放軍將領異動中，海軍出身的王濱、王守信，分別擔任福建、廣東省軍區司令，這兩省面向中國積極經營的東海與南海，由具海上事務經驗的將領出任，更能有效管理海上民兵。而今日廣西省軍區面對北部灣，附近就是越南，由南海艦隊出身的陳岳琪來負責海上民兵的管理，相對較為適合。

此外，解放軍第二艘航艦服役後，有可能部署在南海，位於海南省的三亞基地，後勤保補維修仰賴廣西、廣東兩省軍區，而協調軍地關係正是省軍區司令員的工作。陳岳琪曾任遼寧號航艦編隊司令員，只是「副軍級」少將，出任廣西省軍區司令員，升為「正軍級」少將。在解放軍的體制中，正軍級是重要的升遷關卡，今日陳岳琪調離海軍崗位，擔任隸屬國防動員部的省軍區司令員，很有可能是為了未來的發展，以利日後再回海軍高就。

最後從南部戰區的角度來看，除戰區司令袁譽柏為海軍之外、南海艦隊司令王海也是海軍，更是首任遼寧號航艦編隊司令，今再配合廣西、廣東省軍區司令的背景分析，解放軍在南海戰場的經營不言而喻。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授）

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