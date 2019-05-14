鏗鏘集》國家病理，台灣遠景

（資料照）

一九九六年，總統直選，改變了中華民國以國民大會代表間接選舉總統的體制，意味著台灣化。李登輝以台灣人為中國國民黨維繫了政權，對李登輝體制有敵意的中國國民黨殖民意識論群，在二○○○年連戰落敗，陳水扁以台灣人、民進黨人當選的氣急敗壞氛圍中，逼退李登輝的黨員資格。

中國國民黨本質裡對黨裡的台灣人是不信任的，對李登輝如此，王金平、吳敦義…也一樣。為中國國民黨抬轎可以，想坐轎登大位，免談。但王金平似乎還未覺悟，跑到中國去祭祖，去取中國人身分。吳敦義則夢碎了，但繼續領導抬轎的隊伍。台灣的民主化，並未凝聚生活在這塊土地人民的命運共同體意識，尚不能重建「中華民國」這個殘餘中國為台灣的國家，存在著嚴重的病理。不解決這樣的病理，一個真正的新國家未能形成，政治混亂現象解構大於建構，趨於崩壞。

中華民國亡於中華人民共和國，但在台灣的中國國民黨殖民意識論群，仇恨政黨輪替執政，仇恨李登輝，以他是台灣人出任總統；也以他之後，陳水扁以非中國國民黨人出任總統，仇恨民進黨。連戰在二○○○年的敗選，罪在宋楚瑜。當時的中國國民黨殖民意識論群支持的對象並非連戰，而是宋楚瑜，但仍恨李登輝。連戰比宋楚瑜甚至更趨附中國，並非宋楚瑜才是自己人。當然，這是二○○四年，連宋一起跪吻台灣土地，想要騙台灣人總統選票，未能得逞，露出的真面目。

陳水扁兩任總統，仍然是中華民國總統，但他的際遇呢？失去政權，還曾被關進監牢，迄今仍非真正清白、自由身。馬英九的兩任八年總統，開始時以台灣前途尊重台灣全體人民決定，後來則完全相反。虛情假意，露出欺罔面貌，什麼一國兩制的鬼話都來了。二○一六年，在台灣的中華民國政權再交到民進黨蔡英文，多面向改革得罪了被改革者，維持現狀的保守論也不盡受到本土意識論群的支持，連任之路有波折，比起陳水扁、馬英九的政治之路不順遂。若民進黨未能展現民主精神，開展之路更為堪慮。

問題出在中華民國並未真正台灣化。從前，寄居台灣而倖存，但沒有在被逐出聯合國會員國名分後，確立國家法理條件。反共轉換到親共、聯共的中國邏輯，面對中華人民共和國已代表中國，而且走資化的假象榮景更是魅惑。中國國民黨的殖民意識論群已背棄他們的蔣公、蔣父（連棄章氏就蔣姓的後代也一樣）。不從現狀破殼而出，台灣不會有國家遠景。

（作者李敏勇，詩人）

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