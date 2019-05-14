自由廣場》北京聽訓的台灣媒體打臉蔡總統

◎ 劉一德

蔡總統十日召開國安會議，會商反制中共所提「一國兩制台灣方案」，並討論美中貿易衝突。會後蔡總統於記者會表示，「中共對台灣滲透、統戰，近期又曝光擁有媒體的財團接受中共資金，以及國民高度關切的假訊息問題，要儘速完備反滲透、反統戰的機制，維護台灣主權以及國家安全。」

但就在同一天，兩岸媒體人北京峰會上，中國政協主席汪洋會見台灣媒體時，疾呼實現和平統一需要媒體一同努力，在場聽訓的包括旺中集團董事長蔡衍明與副董胡志強，旗下媒體（中時、中天、中視、時報週刊），以及TVBS、東森、聯合報、經濟日報、遠見雜誌等高層。證實許多台灣媒體已經明目張膽向中國靠攏，直接打臉蔡總統，看妳能怎樣？敢怎樣？

台灣島內有平面（報紙、雜誌）、電子（廣播、電視）、網路等中共「同路媒體」，提供內容帶風向，散播、分化台灣民眾，進行統戰、滲透，存在已久，市井小民皆有所感。至於「中共同路媒體」所指為何，亦早已不是新聞。蔡總統至今才說，「要儘速完備反滲透、反統戰的機制，維護台灣主權以及國家安全」，雖然有些晚，但我們還是願意再相信一次。

蔡總統還說，「要加速民主防護網的法制化工作，感謝立法院陸續完成《刑法》、《國家機密保護法》的修正。希望《陸海空軍刑法》、《營業秘密法》、《國家情報工作法》、《國家安全法》及《兩岸人民關係條例》等修正案，也能夠加速審查」。但仔細閱讀上述諸法的修正內容，大都不及於「反滲透、反統戰」領域。換言之，即使明天就全部照案三讀通過施行，不要說無法處理中共對台同路媒體，說難聽點，連總統府前和西門町的五星旗都弄不走。

法律貴在有效可行。長久以來，學者專家及輿論不斷示警，造成當今國安危機的主要原因，是國安法制闕陋，紛紛倡議參考先進民主國家立法例子加以因應。國安主管機關只要願意，上網就可以找到美國《反統戰暨反滲透法》、《外國代理人登記法》、《反外國宣傳與造謠法》；澳洲《反外國勢力干涉法》；德國《社交網路強制法》參考。如果不願意，一直停留在口水很多，有效的行動卻很少，我們就繼續指望「天佑台灣」吧！

（作者現任台聯黨主席）

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