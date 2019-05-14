自由廣場》線圖看韓國瑜：接近死亡交叉

◎ 黃嘉光

對於是否參選總統一向欲言又止、態度遮掩的韓國瑜，週一終於把話講白：國民黨徵召就選，選上了就在高雄上班。他為什麼現在講？除了國民黨初選在即，不宜再扭扭捏捏，還有其他原因。

最近韓國瑜在高雄市議會的表現，大出支持者意料之外，經過黃捷、康裕成、林智鴻三位市議員接連質詢，韓國瑜答詢的內容貧乏、態度倨傲，毫不把議會放在眼裡，違反市政應受議會監督的法理，他存心藐視議員質詢權，藉著製造市長和議員的對抗衝突以激起韓粉力挺，才是他的目的。

韓對高雄市政的了解極粗淺，且一問三不知，不管幕僚遞小抄還是自帶大平板，都救不了他市政「草包」的形象，才會一路被輿論打得滿頭包。人前硬拗的韓國瑜其實只是故示鎮定，一個佐證：七天前，美麗島電子報民調指出，韓國瑜在高雄市的支持度已輸給蔡英文或賴清德各3％，且市民對韓的信任度，正面評價44.1％、負面評價48.2％，已經負大於正。

更重要的是，QuickseeK網路輿情大數據顯示，韓國瑜網路聲量已從五點聲明前的65％跌至38％，從趨勢看，韓國瑜的負面評價的確超越正面評價，新聞媒體部分為-4.77％、PTT部分為-10.73％、論壇高達-11.48％，總體口碑PN值僅剩1.0245，接近正負交叉轉折點，若不能止跌，則變為負值指日可待。

13日，曾力挺韓國瑜參選高雄市長的楊秋興不但陪同郭台銘出席吳郭會，更直言當初是挺他選市長而不是總統，「不然我就變成詐騙集團共犯」，說話之重，毫不保留。

韓國瑜在這時接受天下專訪時表示，若當選總統，會選擇在高雄「紮營」，企圖操作平衡南北的故技，以草根語言掩飾草包形象，藉搶話語權來轉移各界對他的負面評價。

反覆使用「發大財」口號一招半式闖江湖的韓國瑜，過度低估高雄市民思考、判斷能力，自己拆解了韓神話，現在藉著轉移焦點的戰術想扭轉頹勢，終將無濟於事了！

（作者曾為媒體人及政治工作者）

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