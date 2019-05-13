鏗鏘集》汪洋拆習近平的台

（路透）

在美中貿易恢復談判之際，中國政協主席汪洋得意忘形，對一些當年「堅決反共」的台灣媒體「代表」訓話，警告他們：美國靠不住；美國沒有「勇氣」為台灣這只棋子跟中國打一仗！

他對台灣統戰，卻統到習近平身上！中國不敢渡海侵略台灣，但目的在併吞台灣的非武力戰爭早在進行，而美國對中國不見煙硝的經濟貿易戰爭，更直攻中國的軟肋。

中共建政之後，美國的戰略希望中共政權改變，但從來沒有設想用武力解決，因為它地大、人多，人命不值錢，是戰爭泥淖。韓戰與越戰，美國都有理由對中國開戰，卻未開戰，這是原因之一。

戰後美國圍堵中國的策略，認為要鏟除中共政權，最佳手段就是弄垮它的經濟；中國在台灣的走卒，現在就用這套策略，以造謠醜化台灣又老又窮，公然鼓吹開倒車，要靠中國「發大財」，希望騙取選舉，接受中國併吞，使台灣成為第二個香港。

毛澤東關門蠻幹，度過人為飢荒、死亡與文革苦難，卻難逃共產制度失敗的命運。鄧小平被迫走資，作半吊子改革，搞國家資本主義，對西方國家的科技、資金、市場全面偷、騙、搶，賺錢用來擴張軍力，企圖稱霸東亞。

美國在川普主政下，大幅改變對中國戰略，強化國防，並直接針對中國的經濟結構開戰，使中國靠國企舉債、補貼經營、偷竊外國科技、不公平競爭佔有西方市場的「國本」動搖。

汪洋的狂妄訓話，正是在台灣享受民主，卻甘受中共獨裁指使、替中國鼓吹「統一」者的濫調，但在習近平苦求美國貿易戰放他一馬，替他保政權之際，嗆美國沒有種對中國開戰，卻是拆習皇帝的台，難怪狂言一出便被緊急下架。（作者王景弘，資深新聞工作者）

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