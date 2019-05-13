社論》川普的美國夢與習近平的中國夢

美中第十一輪貿易談判結束，並未達成任何協議。不過，對於中國的反覆大感不悅的美國總統川普則使出撒手鐧，五月十日起對二千億美元中國進口商品加徵二十五％關稅，另外，其他三千億美元的加徵關稅也將在近日公布實施，對於中國經濟可謂投下一顆超級核子彈，未來的衝擊如何，全世界都在高度關注。

美中貿易談判無法成局，了解兩國交往歷史與政經結構者，對於此一僵局之難解並不會感到意外。川普之所以採取保護主義立場，對中國發動貿易戰，可說是肇因於美國對中國的錯誤認知與期待所致。套用一句俗話「因誤會而結合，因了解而分開」，現在美中開始了解對方的本質，因此到了不得不正視分歧，結束同床異夢，走上分手的時候了。川普使出對中國全部進口商品加徵關稅的大絕招，也再給中方一個月的期限，但是中國如何應對，其實也處於進退維谷的困境。中國官媒雖然高喊不在壓力下退讓，並直言未來「邊打邊談」將是常態；實際上，當前中國正處於民族主義、愛國主義高漲的時刻，如果中共做了太多的退讓，儘管這些退讓是將中國的經濟體制與全球文明世界的規範接軌，在短暫陣痛與調整下，反而可使中國的經濟成長立基於更穩固的基礎之上。但無論如何，在中共煽起洗雪百年殖民恥辱，並築起「中華民族偉大復興」的「中國夢」之際，習近平若向「美帝」讓步，無異向帝國主義投降，使中國夢碎，將成為「民族罪人」，並危及中共政權。因此，如何讓步而不致造成習近平甚至中共倒台，或者與美國強硬對抗卻仍可保中國經濟不會崩潰，恐怕已使中南海權力核心陷入最大危機。

其實，今日美中陷於對抗摩擦格局，可以溯源至美國故總統尼克森打開中國之門時所種下的禍根。尼克森一反長期的反共立場，背棄台灣走向中國，係因聯中制蘇的地緣政治考量，希冀利用中蘇共的分裂，而拉攏共產中國制衡蘇聯的擴張。此外，美國更寄望透過幫助中國的經濟發展，使之朝向自由市場經濟與民主體制改革，以更加鞏固全球的自由與繁榮。自此，尼克森之後的美國總統或有親中或親台的不同立場，但在美國聯中制蘇與期待中國去共產化走向民主的大戰略下，最後都採取親善中國的路線。美國支持中國加入WTO，給予諸多經貿優惠，而對於中共殘酷鎮壓學生工人的天安門事件，及對西藏、新疆的箝制，打壓台灣，則採取寬鬆容忍的態度。此種作法造成中國得以一邊利用自由貿易的好處，卻對國內市場採取保護主義壁壘，因此經濟快速成長，成為全球第二大經濟體；一邊則是加緊政治控制，壓縮自由與多元言論空間，打造一個數位獨裁的大帝國。

可謂中國無論政治或經濟的發展模式，在在走向美方期待的反面，不但沒有成為美國的建設性夥伴，反而壯大為可怕的競爭對手。中國未與美國的政經利益產生互補作用，甚至反噬美國，成為其全球獨強地位的挑戰者。此一發展趨勢固為美國所始料未及，但「超英趕美」，最後取代美國，打造中國夢，乃是中共建國以來的最高目標。在其實力不足時，則採取「高築牆、廣積糧、緩稱王」、「韜光養晦」的姿態，以「和平崛起」掩蓋稱霸的野心；俟其國力大增，則傾注政經資源，對內扶植「中國製造二○二五」進行產業、經濟轉型，對外則以「一帶一路」延伸國際政經影響力，再以不斷軍事演訓，在南海、台海、東海挑戰敏感爭議地域，展現軍力擴張的強烈意圖，藉以建構中華帝國的中國夢。

總之，美中貿易戰固然反映雙方貿易的嚴重失衡，但更深層的原因則是建基於民主與自由市場經濟的美國夢，與覆蓋在國家資本主義與專制獨裁體制的中國夢之間的矛盾。誠如前白宮首席策士班農所言，美中貿易戰攸關世界民主與獨裁的衡突，中共想要以極權的方式稱霸世界，呼籲美國政府應當把任何的協議僅當作「暫時休戰」而已。換言之，美中之間或許會有妥協，但美國夢與中國夢之間注定紛爭不斷，甚至走上決裂之路。

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