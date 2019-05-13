自由廣場》高雄發大財vs.宜蘭讀免錢

◎ 朱達明

除了高雄「發大財」競選口號餘波盪漾，在宜蘭，讀書免錢、吃飯免錢、讀書吃飯免錢…這些選舉口號間的差異，也引發民眾熱議。

林姿妙縣長在議會否認她曾經承諾讓學生讀書免費，只承認要推營養午餐免費，儘管影片證明她公開說過讓學生讀書免費，她的秘書長也在議會承認有這政見。

去年她競選時，就有很多「妙言妙語」，她在政見會說她就任鎮長前羅東藝穗節都是由汐止夢想社區表演，她任內才改由全鎮廿三個里、廿社區全部動起來，她在臉書公開說她推動設置有機廢棄物處理場。

事實上林聰賢鎮長時為配合羅東拓墾兩百周年，藝穗節就由機關團體和各里社區組成五十二支隊伍踩街並比賽，汐止夢想社區只是邀請外國藝術家為活動製作道具和指導森巴舞；羅東有機廢棄物處理場也是經過游榮華鎮長爭取，在林聰賢鎮長任內完成啟用。

林縣長經常言過其實或前言不對後語，如果是心理因素，存心欺騙，還可請議員揭露事實有效監督；如果是生理上自然現象，那未來三年多縣政可就讓人憂心。

（作者為宜蘭縣民）

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