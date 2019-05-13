自由廣場》老公太監 韓混康熙

◎ 范姜提昂

韓國瑜「發大財跳針」糗事狼狽不堪！原以為只要「自經區說帖」一出，便可止跌休兵；不料，千呼萬喚始出來的說帖，又被鄉民女神黃捷斥為簡陋空洞，韓爆怒，反嗆「先去查查康熙字典、雅虎、google什麼叫做說帖，再來評斷！」

其實，搬出康熙字典這一招，很合韓本性，大凡一般人熟悉，卻一知半解的權威性語詞，韓特別愛用。這回很得意！因為似乎有效轉移焦點。其實，說帖與康熙何干？字詞的含義用法自古演變進化，譬如史載明朝太監被稱為「老公」，如今卻演化成妻子對丈夫的暱稱，差很大。

何況，經查閱康熙字典，無論查「說」或「帖」都沒查到「說帖」。清末《老殘遊記》倒是有提到，不過，康熙以前是否存在「說帖」，待考。這就是韓國瑜！擅長瞬間搜刮記憶庫，東拉西扯，避重就輕，還能滿貫自信，逆勢壓人。事實上，說帖，無論古今含義是否相同，但事涉市政府，就必須回到「政府文書」的規範中檢視，查康熙字典？扯太遠！

總之，當下評判韓國瑜是否唬爛、是否惡性難改，唯一該遵循的「說帖」之定義，必須根據「國家最高行政機關」行政院所公布的「文書處理手冊」；而經查，手冊明文規定的「說帖」是：「詳述機關掌理業務辦理情形，請相關機關或部門予以支持時使用。」

可見，市府「說帖」的重中之重，就是要「說服」議會支持市府政策。至於該採甚麼格式，講甚麼內容，只要能達到「說服議員」的目的就是好的、對的格式，行政院「文書手冊」並沒有制式規定。換言之，只要可以強化說服力，可以有效化解議員的疑慮，市政府大可發揮創意。

例如台北市政府「公文製作參考手冊」就舉了一個範例：「台北市政府推行使用正體字說帖」，這個範例其實很適合韓市長用來「說服」黃捷議員，因為那份說帖採用「問答」方式，問答內容包括：釐清相關名詞之定義、正體字及簡化字的優缺點、市府已經做了甚麼、還打算推行哪些措施等等。

回顧黃捷議員的質詢就是以「自經區到底是甚麼？」的問句開始，接著是「現在有任何進度跟準備嗎？」之類的問句，說帖只要條列黃議員問題，逐條一一詳加回答，必可讓議員滿意，還胡扯甚麼康熙字典？

（作者為資深媒體及廣告工作者）

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