自由廣場》（青年時評）歷史會記住你們：中共的「同路媒體」們

◎ 王濬

今年五月，國安局的報告中剛證實了「中共同路媒體」的存在；而事實上，包括美國、加拿大與澳大利亞等國，更早就注意了這種中國政府藉由操控本國媒體，以赤裸裸地進行「境外勢力滲透與干預」的國安警訊。這些國家不只紛紛提出了如《反外國干預法》與《外國代理人登記法》等制度面的防禦機制，更不只一次地對國際提醒與呼籲：台灣，正是受「中國因素」入侵與破壞的最前線與「最大受害者」。

從2008年開始的「旺旺併購中時」、2012年爆發的「反媒體壟斷運動」、2014年的「太陽花學運」，再到2018年的「九合一地方選舉」——過去十餘年來，台灣社會所發生的重大議題與事件中，「中國因素」的紅色陰影總揮之不去，更在許多「同路人」與「在地協力者」的幫助下，越來越龐大。

從中你更可以看見：那些無論是受「中國資金」影響、「中國市場」考量、甚至可能是「中國政府」所授意的部分「台灣媒體」，是如何採用著盡可能「醜化台灣、歌頌中國；貶低民主、裝飾獨裁」的「中國視角」，在與中國政府與官方媒體的論調一唱一和，並向台灣的閱聽群眾傳遞著這些「中共想要讓你這麼想」的所謂「新聞」；最終，當這種中共政權對台灣人言論與思想的「同步」徹底完成之時，「我們與被併吞的距離」只怕已不到咫尺之間。

如果，當這些在台灣的「中共同路媒體」連假裝都懶得再裝，而公然說出「中共軍機好帥」、「不顧北京反對」，貼出包括台灣在內的「中國地圖」，甚至是媒體集團的高層全都齊聚一堂、參加「兩岸媒體人北京峰會」點頭聆聽中共高層對台灣媒體的「精神訓話」之時——你我就該知道，台灣所面臨的情況已是如此緊急與迫切，更不該再繼續忽視與容忍了。

當理應擁有著追尋真相與自由勇氣的媒體，卻甘願淪為他國的宣傳工具，甚至是乖乖聽著汪洋、劉結一等中國官員的對台恫嚇與嘲笑，卻只能在台下鼓掌與陪笑；那與那些理當守護台灣的領土與安全，卻選擇坐在北京人民大會堂聽習近平訓話的國民黨籍退將高官，又有何不同呢？你們正在做的，都是出賣國家以換求個人利益的行徑，也都是絕大多數台灣人會感到不齒的對象。

既然，總是有人那麼愛聽中共高層的訓話與指示，在這不妨我們也引用一下中國政協主席汪洋剛剛在「兩岸媒體人北京峰會」上的講話：

「歷史會記住你們」，而且，台灣人更會記住你們。

（作者為台大國發所碩士、智庫研究助理）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/