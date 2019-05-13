自由共和國》紀駿輝／世界衛生組織門外的全球衛生領導者

每年五月台灣的衛生界都動員國內外關係及資源來尋求參加世界衛生組織的世界衛生大會。（歐新社檔案照）

紀駿輝／美國奧瑞岡州立大學全球衛生中心主任及教授

每年五月台灣的衛生界都動員國內外關係及資源來尋求參加世界衛生組織（以下簡稱世衛）的世界衛生大會，其長遠目標是再度成為會員國。這對一個外交上非常孤立且非聯合國會員國的台灣來說是容易理解的。大家都很清楚台灣加入世衛的障礙在中國；國際上一方面逐漸理解及同情台灣的立場，但也礙於中國的龐大影響力，短期內達到目標的可能性不大。基於此，我們可嘗試逆向思考：台灣不需要世衛也能獨立對全球衛生進行有意義的參與和貢獻，甚至成為領導者之一。此逆向思考挑戰長久以來不少台灣衛生界人士的思維（或是對國際的宣揚）：只有加入世衛才能充分維護國人健康，且有意義的參於全球衛生。這兩項論述都可被質疑。前者大家有目共睹，在退出世衛組織四十多年來，台灣在多方面的公共衛生建設及國人健康促進都有足以傲人的成就。本文將著重在後者。

所謂「有意義的參與」全球衛生指的是透過我國政府及民間團體和不同國家間的衛生發展合作，而改善夥伴國的人口健康及衛生建設。這種參與之動機應該是利他的，而非以衛生為手段達到外交目的。從這個思維，可以看出我們可以合作的對象遠遠超出我們的邦交國。

以我國的公共衛生成就、資源及能力，我們能夠從事的國際衛生合作的項目及對象非常多，也已經有不少政府機構、學術及非政府組織在進行這方面的合作。目前比較欠缺的是這些個別組織或機構其資源及能力相對於世界上其他國際機構及非政府組織顯得薄弱；若有一政府或大型的專業協會居中協調多組織的合作，力量及成果可能會更顯著。

在這些我國能貢獻給全球衛生的諸多項目中，全民健保是我國的強項。歷經二十四年的發展及改革，雖仍有許多可改善的地方，但我國的全民健保相較於其他高所得國家的制度毫不遜色，且在多方面（如在財務負擔的公平性、醫療可近性、效率及民眾滿意度等），屢屢獲得國際學術界、專業界及媒體的佳評並領先多數國家。正值世衛從本世紀初開始將「全民健康覆蓋（Universal Health Coverage, UHC）」做為其全球衛生倡議的重點之一，而且今年世衛大會的重要主議題之一是 「全民健康覆蓋以公正性為焦點（Universal Health Coverage with a focus on Equity）」，正好提供給我國展現實力的難得機會。雖然世衛所提倡的全民覆蓋其範圍要比一般所了解或實施的全民健保要來得更廣泛，但這也給我國（及所有已實施或考慮實施全民健保的國家）一個很大的啟示及目標。

以我國現有的全民健保制度，要具備當推動全民健康覆蓋的重要領導者主要條件是結合全民健保和基礎健康照護（Primary Health Care, PHC）。全民健康覆蓋是以人口健康提升為目的，光靠醫療服務是不夠的。基礎健康照護PHC是世衛在一九七八年的世衛大會由所有與會的會員國無異議通過支持，並於二○○七年世衛再度引介基礎健康照護，並做為達成全民健康覆蓋最重要的策略及基礎。其範疇非常龐大廣泛，涵蓋所有公共衛生領域，更加上自決、公民參與及自足等重要原則。

將我國發展成為全民健康覆蓋的領導者是一箭雙鵰的值得追求之目標。一方面藉著將現行全民健保和PHC結合，可將我國健康照護制度升級且進一步改善國人的健康；同時，我國的健康照護制度升級並超越世衛全民健康附蓋的標準後，可以成為全球的典範，並做為我國立足全球衛生且成為領導者的跳板。

除了提升國人健康及建構我國為具有關懷及愛心的社會外，在世衛門外可以讓更多的國家認識我國的民主及仁道的本質。透過這兩項密切相關的目標，將使我國有更強大的能力及聲譽來和許多國家進行雙邊及多邊的合作，共同來發展全民健康覆蓋，且讓我國的成就成為全球的楷模。

加入世衛從來就不是我國所能掌控的；但是成為全民健康覆蓋的楷模及領導者是操之在我，且不需藉由世衛的平台。何況現在的世衛不論是在治理、領導能力及倫理道德上都出現許多問題且備受批評。我國因急於加入而往往忽略世衛這些龐大的缺失。與其把大量的資源集中在一個無法掌控的目標，不如將部分資源投入在我們可以完全掌控的目標；況且這是一個一石二鳥的目標。一個國家的健康照護制度彰顯這個社會的特性；有什麼樣的人民就有甚麼樣的健康照護制度。我們希望如何讓外國人認知我們的社會？當我們達成本文所建議的目標時，一方面我們在增進國人健康及建構關愛的社會上升級了，同時也讓世界認知台灣是促進人類健康及和諧關愛社會的不可或缺的重要夥伴。這樣的成果，應該比加入世衛的意義更大。

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