自由廣場》教師談南庄國中「怪帳」

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苗栗縣立南庄國中被踢爆中國酒商贊助該校營養午餐費六十萬元，捐贈支票看板上面大大的「中華民國」字眼被遮掉，更大剌剌地高舉「有情懷的習酒走進寶島臺灣」布條與師生合照。經媒體披露，南庄國中閃電退款，將「第一期」的三十七萬捐款退回給中國廠商，希望平息爭議。但爭議可以就此打住嗎？

南庄國中詹吉翔校長在事件爆發時聲稱，苗栗縣政府在一○五年取消學校營養午餐補助，改為家長全額自付，一學期要三八四○元。南庄國中全校一百八十三位學生，其中有近半數是過去享受政府補助的原住民家庭，自從一○五年被取消後，扣除低收入戶、清寒家庭、突遭變故家庭等可獲得政府全額補助，該校營養午餐一學期缺口平均是三十萬元，六十萬元可以填補一年的缺口。

校長募款看似情非得已，更有著無比的教育愛，但這樣的說法恐怕只能騙騙教育圈外人。校長說學校沒錢，苗栗縣政府該出面說明「錢」到哪裡去。

筆者請問苗栗縣政府，近半數過去享受政府補助的原住民家庭，他們的營養午餐補助款跑到哪裡去了，落得詹校長要張羅這些人的吃飯錢？

原住民學生於註冊時，只要檢具三個月內戳記有原住民身分之戶籍謄本、族籍證明或戶口名簿等證明文件，就可以領有相關就學補助費與伙食費。因此原住民學生的營養午餐費根本就不可能是募款主因，如果詹校長沒有說謊，就代表苗栗縣政府私扣這筆錢。

此外，捐款六十萬元還可以分期付款，第一期捐三十七萬元，這樣的捐款方式鮮少聽到。第二點，公部門或學校所有的捐款都必須經過主計單位審核入帳，支出也有相關檢核程序。南庄國中可以在消息曝光後迅速退款，代表這筆錢還沒入帳學校戶頭嗎？筆者不禁狐疑，這樣未曝光的捐款到底還有多少？本該公正、透明的學校染上誘人的金錢，教育還是教育嗎？

（作者為國小教師，台南市民）

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