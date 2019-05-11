自由廣場》可怕的「國民黨會全部改回來」

◎ 陳泓盟

我看到媒體報導「賴士葆：二○二○票投國民黨也會全部改回來」，讓我非常驚恐的一句話。

雖然賴士葆上下文是「就算平權法案過了，二○二○票投國民黨也會全部改回來」，講的是同婚法案的制訂，但我卻是讓「國民黨也會全部改回來」幾個字嚇到。

賴士葆這句話所代表的意義，是要將蔡英文時期的改革全部推翻？包含了二○一六年民進黨執政後推動的年金改革？是不是國民黨會再將十八％恢復呢？還有軍公教退休人員會不會領得比現在在職的軍公教還多呢？並把蔡英文時期沒發的退休金，全部補發給退休軍公教？這對台灣的財政會造成多大的負擔？難道我們國家不怕財政破產走向希臘化？

還有，如果「全部改回來」，那麼意思是勞基法又將改回國民黨版的勞基法？比如「輪班間隔時數」，舊版勞基法根本沒明訂時間，只有一句「應給予適當之休息時間」就帶過，現在是法定明確要八小時。如果改回國民黨版，回到對資方有利的情況下，勞工該怎麼處理呢？

如果只是因為你反同婚，所以票投國民黨，讓國民黨重回執政，或者立委席次過半，那麼你這一票的後果，不是只有個人在道德層面得到保守主義的滿足，實質上，恐怕會「協力」將台灣帶進所謂債務陷阱的坑洞中，讓台灣的財政負擔更為沉重，舉債更多，用來支付退休軍公教的退休金所需，而很可能勞工的權益將更加遭到忽視，因為餅就那麼一塊，有人多吃，就一定有人少吃，否則就是胡亂舉債以至於最後大家都沒得吃。不是軍公教的你，要讓你自己跟後代步入國家財政困窘、勞工退休後難以養老的困境嗎？

（作者為高雄市鳳山區民）

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