自由廣場》Dama，妳們出名了！

◎ 李道勇

有讀者在新唐人電視台網站投書，說《華爾街日報》專創英文單詞「Dama」，給了「中國大媽」一個英文名分。這事有待查證，不過2013年牛津英語詞典確曾有此考慮。這一新單詞，讓我想起最近「強國女客闖饒河冰店櫃台，吐痰嗆聲你們是殖民地」事件。

筆者不但在臉書上看到網友PO文，在Line上也看到這段影片；我不能理解中國女客為何要叫囂「我又不是你們這邊的人，我怎麼知道不能進來？」難道在中國，就可以一進店家，就往後面衝？而且當時店家正在煮東西，郭老闆怕她燙傷，所以就請她出去，沒想到女客竟然吐了好多次口水，郭老闆就酸她「你們國家都這樣吐痰的？」她竟回答「我們國家都這種風格」，郭老闆回嗆說「我們國家吐痰要罰錢，我們是有教育的」。老實說，老闆的脾氣也太好了！

郭老闆也說「我也儘量講國語，讓她聽懂，她卻直說我講方言」，其實，她如果在香港，不准老闆講「方言」，就會被人家「修理」，何況她還說什麼「你們是中國附屬的！」「你們是殖民地就是殖民地！」「一個破破爛爛的省」，她還拍桌怒嗆「你們台灣有幾個能掙錢養活自己？都靠大陸的福利來支持你們！」

郭老闆無奈只好打電話報警。但是警察來了，只是請女客出示證件，就讓她離開，郭老闆也沒有追究她的出言侮辱，台灣人就是這麼善良？

從印尼峇里島遊船上中國大媽的甲板大戰，到在泰國餐館瘋搶大蝦、在瑞典街頭哭鬧大叫救命、在瑞士餵天鵝又掐脖子，再到在日本機場大打出手，中國大媽們所到之處，無不留下驚人「戰績」，為Dama這英文新字加上一段又一段的註解。

（作者為城南文史工作室負責人）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/