自由廣場》韓國瑜的「訊息理解障礙」

◎ 林志翰

從韓國瑜本身來解析韓國瑜，筆者強烈懷疑韓市長有「訊息理解障礙」的困擾。這是學校老師教學時，一些學習困難學生常有的現象。

以時代力量市議員黃捷質詢自經區的對話影像來看，韓國瑜對於自己競選高雄市長的頭號政見，竟連絲毫的內容都說不出來，應該是有著記憶能力方面的障礙，導致對自己過往獲得的訊息全盤遺忘。

再看高雄市議員李柏毅質詢韓市長全中運致詞快閃一事時，韓國瑜竟回應端午節龍舟比賽，高雄市政府二十八位局處長都要划龍舟的話語，顯示韓市長有著思維能力分析的障礙。

而康裕成議員質詢時請韓市長不要一下站、一下坐，直接「站起來」。韓國瑜竟負氣表示，「我為什麼要像小學生一樣站著？」更屢屢質疑議員是刻意刁難，要讓他漏氣。

在學校，學生們常有意、無意地拿些數學問題來請教或是挑戰老師。只要老師用專業釋疑、不漏氣，在學生心目中的專業地位就無可挑戰。

但韓市長答詢卻非如此，失憶、失焦、失態現象頻頻發生。

對於韓國瑜這種訊息理解障礙，筆者認為，極可能出自於韓市長的過往經歷。所以韓國瑜談到嚴肅的台、日、美、中外交關係時，不斷以「三個男生追求一個女生」的輕浮話語來比喻；將「觀光活動比喻成聯誼」，有著一陣一陣的商機，我們就不難理解韓市長個人過往的經歷，也就更能理解他為何有著訊息理解的障礙，不斷跳針，答非所問。

因為韓市長從政後從沒認真過，更自承花天酒地，一夕成為高雄市長，甚至成為總統熱門候選人時，「無料」的形象藉由議會問政攻防顯露無遺，超強話術已無法包裝個人無料的內涵與慌亂臉龐。

韓市長選上就選上了，應該認真思考當個「高薪實習市長」，別奢想總統大位。勤能補拙，好好填補過去那段能混則混、能撈則撈的無知歲月，更能讓自己的訊息理解障礙得到改善，不會落得眾人恥笑的窘境。

（作者為國中數學教師，台南市民）

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