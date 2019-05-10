自由廣場》月薪21萬的市長實習生

◎ 陳俊吉

我國直轄市市長每月薪給比照部長級，月薪約十九萬元，若加上年終獎金一．五個月，年薪合計可達二五七萬元，平均每月月薪約二十一萬元；高雄市長韓國瑜當選至今已快六個月，卻常常在電視上看到韓市長於高雄議會受質詢時荒腔走板的畫面，許多認真的議員詢問高雄市政，我們這位要征服宇宙的韓市長不是頻頻跳針「高雄發大財」，要不然就是回頭急著找幕僚代打，更多的畫面是看到市長面無表情、不知所措地呆坐在位子上放空，不禁讓人心想：「這月薪二十一萬的實習市長真好當！」

當初在競選市長時，對選民口口聲聲說：「我已經準備好了！」如今已執政大半年，卻整天實踐「能撈就撈、能混就混」的中心思想，古有云「治大國若烹小鮮」，意即管理一個國家需要非常專心、專注於施政上，治理一個直轄市不也應該如此嗎？而不是整天喝酒跑攤、鬼混瞎扯吧！

很多韓國瑜被質詢的問題都是很基本的common sense，或是他自己提出過的政見，面對議員質詢時卻答不出來，這就表示韓市長已無心於市政，極可能心裡一直懸著總統大位，還是在想哪裡還有得撈？

當初國民黨政客、媒體批評吳音寧是北農高級實習生，如今看來，韓國瑜這個市長實習生也沒好到哪裡去！更糟糕的是，相對之下，吳音寧至少人家有著基本的農業知識，加上認真學習，很快上手，也做出成績；而韓國瑜卻連學都不學，整天只在乎國民黨黨內總統初選要順著自己的意，這種政客當高雄市長，我真替高雄市民掬一把同情的眼淚！市民們還要忍受三年半，讓我們齊唱：「你得忍耐！」

（作者任職金融業，台北市民）

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