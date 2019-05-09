自由廣場》用行動支持印太戰略

◎ 劉士漢

法國與美國軍艦上月先後行經台灣海峽。值得注意的是，從去年二○一八年迄今半年多的時間，美國軍艦已七度行經台海。這傳達了什麼訊息？對台灣而言，會帶來什麼影響？站在台灣的立場，又應該如何因應？

長期以來，台海做為重要的「國際航道」，有許多來自世界各地的船艦行經，因此「台海自由航行權」格外重要。中國則自始至終都未放棄「併吞台灣」的野心，然而從國際的角度看，如果台灣真的遭中國併吞，台海勢必成為中國內海；世界各地的船艦行經台海必受中國管控，「國際航道」勢必不復存在；「台海自由航行權」一旦遭到剝奪，豈是國際社會所能夠容忍？因此美、法不僅用行動表達對「台海自由航行權」的支持，更警告中國莫隨意製造台海事端：因為「台灣問題」屬「國際問題」，絕非中國所能夠片面「改變現狀」而染指的。

「重返亞太」乃美國前總統歐巴馬所提出，但如果只是「重返亞太」，並無法有效「圍堵中國」。川普總統上任後即認識到「重返亞太」的缺陷。在南亞，印度和巴基斯坦長期以來，由於「信仰紛爭」和「喀什米爾紛爭」等，關係持續水火不容，中國長期以來都是和巴基斯坦同一陣線以對抗印度。此外，印度和中國長期以來「邊界紛爭」不斷，二○一七年印、中之間更發生「都克蘭高原對峙事件」。以上種種，遂讓川普認識到印度的重要，從而提出「印太戰略」，不僅修正「重返亞太」的不足，在「圍堵中國」上，並增加印度這個強大的盟友：強化和印度的關係，更加有利於美國的「戰略延伸」。

川普上任後也通過諸多友台法案，包括「台灣旅行法」和「國防授權法」，昨天美國眾議院更一致通過「台灣保證法」，足見在「印太戰略」的架構下，台灣的重要性更被凸顯出來。美國軍艦所以持續行經台灣海峽，不僅是表達對「台海自由航行權」的支持，更加是台灣的「獨立自主」符合美國的利益，相信未來美國軍艦行經台灣海峽的次數只會愈來愈多。回到台灣，當前執政的民進黨政府應該把握如此良機：在對美關係上，更應該「化被動為主動」，實則有助於「台美關係」的強化。

（作者為台聯青年部主任）

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