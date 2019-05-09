自由廣場》（金恆煒專欄）民進黨已死、英皇萬歲！

從賴清德登記參加民進黨總統初選那一刻起到現在，愈來愈揭露一件殘酷的事實，正像「國王已死、國王萬歲」般，原來「民進黨已死、英皇萬歲！」民進黨已被小英掏空了，只剩下光棍的黨名：精神不再、原則蕩然，更不必說形同黨魂的黨綱了。更值得關注的是，連派系也式微了，連黨紀森嚴的新潮流都宛如解體：諸神退位，一人獨大。

從這個現象來看，把民進黨罵到臭頭，民進黨可以跪地申冤，喊一聲：「冤枉呀，大人！」民進黨既已魂駕瑤池，故而用過去所揭櫫、所伸張、所強調的「民主」、「進步」價值討伐民進黨，民進黨難怪如死人般不聞不問，不是睡著了叫不醒，而是「但恨此身非我有」，沒有靈魂的殭屍怎麼能回應呢？

區區十年工夫，蔡英文如何一口一口吃掉民進黨，如何偷樑換柱一步步把民進黨轉化成英黨？有太多的證據、史實，這段不堪回顧的往事，我過去幾年的文章都有紀錄。蔡英文任黨主席，一邊牢牢掌握黨機器、一邊強悍回應「民進黨一向不是以黨領政」，強哉矯。「黨」不過是蔡大總統掌握的權力工具，一旦得手，就可以把黨完全踩到腳下，於是「沒有民進黨，只有蔡英文」自不足怪。

儘管有資政抨擊蔡英文「沒有能力」，去年「九合一」投票也證實這是台灣民意的共同意見；蔡英文坐在寶座威風八面，任何冷嘲熱諷固然東風過耳，即使血淋淋的事實擺在眼前，管他娘，民進黨管他娘 、台灣前途管他娘！這就是蔡英文厲害的地方。總之，我皇非連任不可，台灣前途可以犧牲、民進黨可以犧牲、台灣人民可以犧牲，我皇權力絕不容犧牲半毫；凡擋在連任前面的障礙，「一手拿經、一手執劍」，在「英派」羽翼下，黨機器已矮化成英機器，「擋我者死、順我者生」。

蔡英文可以說把總統的資源、權力、名位發揮到極致，就這一點來說，堪稱有超人般「能力」。舉例言之。一位知名的太陽花領袖公開擁英批賴，原來他本要進入總統府出任副秘書長；更有英派大將拿出一○○萬給某媒體主持人進行陰謀暗算賴清德，最後這位資深媒體人不敢，把鉅款捐給民進黨了事；其他所謂名嘴，小恩小惠即可「為英前鋒」；至於文化界、藝術界大小咖以及「百工百業」人物，一一召喚到府到邸，卻儼然英粉矣。

胡蘿蔔不可能買盡天下骨骾之士，那麼還有一手；黨主席時既有打電話施壓平面媒體創辦人停人專欄的劣跡，現在則用「英派」電子媒體大亨封名嘴之口，甚至介入談話節目斬主持人。那麼在初選上做盡手腳，甚至「沒收」民調，也不足為異。

以上所說，皆有憑有據，也經過查證，若有不滿，請出面說明。

問題在英派勢力之外的民進黨，真要與英一起陪葬？民進黨包括立委候選人要考慮的不是初選，而是總統及國會的大選。為了一人初選把民進黨一路走來爭取到的所有價值全部葬送不說，即使藍營大報都可以站在道德高度極盡嘲弄之能事，會贏嗎？要贏必須團結；沒有公開透明的公正、公平初選，不可能有團結，小英就算奧步得逞，把賴清德幹掉，陳師孟「票不入匭」則是集體意識之警告。先立此存照。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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