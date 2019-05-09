自由廣場》（青年時評）保密防諜，國民黨怕什麼

◎ 羅鉦

立法院三讀通過「國家機密保護法」，延長涉密人員管制出國年限，加重洩密刑責，藍營群起反彈。國民黨中央說修法是「因人設事、選舉考量」，質疑是為了「卡」前總統馬英九與前副總統吳敦義。但此說不通：（一）縱使將來提出申請，根據新法，政府「得」延長管制年限，也就是政府有裁量權，不一定會否決，端視屆時情況而定，現在就開始喊冤會不會太早？（二）修法條文並非只針對「中國國民黨籍」卸任官員，而是一視同仁，民進黨卸任官員也須納管，何來「因人設事」？（三）防範洩密乃全民共識，執政黨順應輿論修法，何謂「選舉考量」？國民黨能明確指出民進黨將因本次修法獲得多少選票嗎？

馬英九辦公室批評修法是「戕害民主價值，升高政治對立」，同樣毫無道理：（一）防範洩密，嚴懲共諜，怎會對民主價值有害？應該是有益才對；（二）朝野之所以經年對立，國民黨「逢綠必反」難道都沒責任？在「保密防諜」這種具有高度社會共識的事項上，國民黨都不願妥協，所謂「升高政治對立」，豈非一根手指指別人，四根手指指自己？

國民黨立院黨團總召江啟臣指責修法「侵害人民基本權利，有違憲之虞」，但修法前同樣也有管制規定和罰則，那時怎不見江總召為人民基本權利和憲法挺身而戰？選舉日近，才開始大做文章，豈非印證了國民黨中央說的「選舉考量」？

歸根究柢，「平日不做虧心事，夜半敲門心不驚」，國民黨人為了修法嚴懲洩密一事，個個膽戰心驚，疾呼反對，這種心虛反應，要人民如何相信該黨是在顧慮台灣利益？

（作者為政治大學教育學院研究生，新北市民）

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