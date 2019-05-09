自由廣場》「蔣」實話，有道「理」

◎ 張均

國民黨立委蔣萬安與同黨立委李彥秀昨日在討論總統初選選情，說出「其實支持韓國瑜的都是比較沒理性的」等語，因為忘關麥克風，一席話全被播放出去，一時間各家媒體大幅報導。不過，蔣萬安所提韓粉「不理性」這番話，其實不無道理。

第一，蔣萬安脫口而出這句話後，服務處電話被打爆，臉書也瞬間被灌爆，一下子湧進超過七千筆留言，內容幾乎都是韓粉情緒性發言，甚至有些可能涉及公然侮辱罪，如是情形，正可謂是不理性的證據之一。

第二，韓國瑜尚未表態參加國民黨初選之前，有粉絲提出「非韓不投」，更激進者，還表示韓國瑜若未出線，就要改投民進黨，藉以懲罰國民黨。試問不管參選人之理念政策，只因不爽就隨意投票，那裡理性了。

第三，韓國瑜當選高雄市長時，即有人提出「為何支持韓國瑜」之疑問，部分投韓的人表示是因為討厭民進黨一連串的改革，也有人說是因為民進黨在高雄執政太久，但這些只是消極理由，而支持韓的積極理由，比方說他的政見是不是真的能落實，則很少有韓粉提到。這種因為喜歡而喜歡，卻沒有比較具體的理由，雖然很感性，但似乎也成了不理性的證據之一。

激情韓粉或許只是一小部分，但這些瘋狂的行徑與言論，卻也將韓國瑜的聲望往下拉，愛之適足以害之，這些粉絲的行為，或許該收斂一點，這樣對韓國瑜比較好！

（作者為公務員）

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