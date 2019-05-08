社論》染白了羽毛的蒼鷹

進入白宮拜會川普後，郭台銘向媒體表示，他告訴川普，若當選中華民國總統，會當一名和平締造者，不當麻煩製造者。這樣的調子，猶記馬英九等國民黨人也曾彈過，渾然忘了慘痛的「和談」覆轍。

所謂的和平，對民主自由國家來說，指的是在現代國際法基礎上，國家之間的友好狀態。而這樣的國際友好狀態，有賴個別國家本身是民主自由的，因為以人民為主體的政治秩序，才能以人民的理性力量節制政黨或政客，避免違反人民意志、追求個人私欲的動機，從事對外侵略的各種軍事、經濟、政治等行為。反之，在威權主義國家，權力集團及其最高領導，少數意志壓制了人民意志，個人野心凌駕了人民理性力量，在他們的權力路徑圖當中，獲得一國之內的總體控制之後，只要一有軍事、經濟、政治機會，就會野心極大化，四出侵略其他的國家。換言之，在威權主義國家，對內對外都訴諸蠻力，他們的本質是侵略，「和平」只不過是「誘降」的話術。在中國的對台關鍵詞，沒有和平，只有和平統一；拒絕被統，就沒有和平；至於，被統後，仍然血跡斑斑。

根據經驗，國際間完全不會遭到侵略威脅的和平，只可能發生在民主自由國家之間，不可能發生在威權主義國家之間，也不可能發生在民主自由國家與威權主義國家之間。從二次大戰、冷戰到今天的小規模戰爭與大國較勁，都發生在威權主義國家之間，或者威權主義國家與民主自由國家之間，而幾乎沒有發生在民主自由國家之間，就是擺在世人眼前的事實。

台灣威權時期，一黨獨大的中國國民黨動員戡亂，一黨專政的中國共產黨解放台灣，兩邊的威權統治者枕戈待旦，都以擊敗、毀滅對方為和平的前提。隨著台灣民主化，政府終止動員戡亂，不再對中國武力相向。然而，中國依舊是一黨專政，近年且惡化至數位極權統治。民主台灣與專政中國，兩者之間不可能和平友好，一如中國至今對台灣的敵意未曾稍減，除非中國也演變為一個民主自由國家，而習近平正在消除這種可能性，且迷信武力是橫行國際的憑藉。所謂的和平締造者，所謂的兩岸和平協議，如果連這一點也視若無睹，不啻是自甘充當幫兇。

美中兩個大國，一個民主自由，一個威權主義，中國追求霸權導致雙方武力展示你來我往。中國藉由一帶一路暗度陳倉至美國的後院與盟邦，以及，美國指控中國的竊盜路徑圖，都揭示了只要習近平的「強國夢」一日不醒，和平便是渺不可及的海市蜃樓。更何況，以台灣之小面對中國之大，還在川普面前高談闊論兩岸和平、美中台和平，其所暴露的深層心態，只會讓聽者覺得不自量力，並且是美國維持現狀、推動自由開放印太戰略的麻煩製造者吧。

中國五四運動一百週年，有識之士紛紛指出，唯有對岸走向民主自由，兩岸信仰共同的價值，才能建立真正的和平，堪稱抓到問題的要害。而且，安知川普的貿易戰，終極目標不也在此？可以說，有志締造兩岸和平者，首要之務便是促使中國民主演變，讓雙方的人民理性意志進行對話。捨此不圖，一邊高談闊論締造和平，一邊支持中國一黨專政，猶如蒼鷹染白了羽毛偽裝和平鴿，同時敵視著二三五○萬人與十四億人的和平願景。

台灣所謂的和平締造者，跟中國的麻煩製造者，對「和平」同一個鼻孔出氣，實屬台灣的心腹之患。當年西藏的「和平」，預示了今日香港的「和平」。新疆的集中營，把維穩對象全部抓起來關，於是就愛黨愛國一團和氣了，台灣當然不能上演這種「和平」戲碼！川普接見郭台銘之後不久，無預警宣布對價值逾二千億美元的中國產品加徵懲罰性關稅，自本週五起將關稅由十％提升至二十五％。此一動作深獲兩黨共識，民主黨參議院領袖舒默表態支持川普說：「千萬不要退縮，力量是戰勝中國的唯一途徑」。再加上，因應中國軍事挑釁，光是今年一至四月，美軍艦艇連續穿越台灣海峽四次，常態巡航模式呼之欲出。

妨礙習近平的「強國夢」無限膨脹等於製造麻煩？川普正以行動駁斥「和平」締造者的邏輯錯了！

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