自由廣場》考試院瘦身，不會違憲

◎ 徐立德

立法院日前初審通過「考試院組織法修正草案」，大砍考試委員人數與任期，考試院長伍錦霖認為「有嚴重違憲之虞」，恐引發憲政危機，他嗆稱如果通過修法，他要辭職。其實，伍錦霖所說的「恐引發憲政危機」根本是在危言聳聽。

憲法增修條文第六條規定，考試院設院長、副院長各一人，考試委員「若干人」。從這裡可以看出來，並沒有明文規定考試委員人數應該是多少，所以降低考試委員人數，只要不影響考試院的運作，並沒有違憲的問題。

考試、監察兩院效能不彰，一年就得耗掉近二十億的人事費，現在幾乎變成酬庸性質，很多人贊成廢掉，前考試院長姚嘉文去年就曾表示應廢除考監兩院，將考試院業務併入行政院。根據考試院的修法意見，參考司法院大法官十五人，可將試委十九人修正至十三人，可見考試院自己也贊成降低考委人數。

進用公務人員及國家考試，本應由獨立機關行使，以確保考試業務公正公平，但獨立機關設立，有沒有必要另設「院級」考試院掌理？在外國立法例中，考試業務應由行政機關下另設獨立機關掌理即可，因任用公務人員與行政權的行使本有密切不可分之關係。只有我國採行考試機關與行政機關的地位平行，考試院為不必為政府運作經營成敗負責任的憲法機關，卻主導政府運作最核心的制度、人力資源規劃，且不受制衡，背離憲法設計的基本原則，而行政院無法規劃自己的人力資源管理，更是政府效能、競爭力的阻力。

國民黨立委賴士葆二○一四年曾說，贊成修法將考試委員任期從六年改為四年，並且將委員砍至三分之一，「這樣才不會被人講話，說你們都在兼課」。考試委員人數可否降低？答案已經很明顯了。

（作者為資深司法記者，台北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/