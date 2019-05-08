自由廣場》「中國」就是「中國」

◎ 沈建德

「台灣是中國不可切割的一部分」向來是中國在國際上統戰台灣的專用句，郭台銘遭疑假借媽祖關公之名偷渡這句用語，消息傳出後立刻被圍剿。他「澄清」談的是宗教文化，不過逐字稿的意思仍是台灣屬於中國，因此責難不斷，於是改在他的臉書表示，所說的「中國」是根據憲法，是指中華民國，所以他的完整意思是，「台灣是中華民國不可切割的一部分」。可是這卻不是正確的解讀，但他不清楚。

首先發難的賴清德表示「駭人聽聞」、「有什麼資格選總統？」之後看到這種澄清，也用臉書反問，「在國際場合，誰不知道China＝中國＝中華人民共和國？」「台灣需要的不是一名聽從中國的特首」。陳明通則籲請郭不要在國際社會傳達錯誤訊息，但可能沒說清楚，故郭還擊蔡英文：「不要找這種不適任的陸委會主委來當打手」。

郭董曾受訪表示贊同「九二共識，一中各表」，照中國國民黨主席吳敦義說法，國共皆承認的中心意涵為「兩岸都堅持一個中國的原則」，故，在「九二共識」裡，不管中華民國或中華人民共和國都是中國，這點郭台銘可能還不懂，把台灣土地獻納給中國還不知道，被台灣人群起圍攻理所當然。在此建議郭董，既然要出來選，這方面的知識應該要具備。

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，現務農）

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