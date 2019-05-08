自由廣場》一帶一路即將走入歷史

◎ 黃天麟

二○一三年九月中國國家主席習近平訪哈薩克，首次提出共同建設「絲綢之路經濟帶」概念。同年十月習近平在印尼國會發表演講時，提出「二十一世紀海上絲綢之路」。這兩個合在一起便是「一帶一路」。

二○一七年五月十四日北京主辦「第一屆一帶一路國際合作高峰論壇」，習近平在開幕式發表「攜手推進一帶一路建設」演講，一百三十多國出席，更有二十九個國家元首參加領導人國際峰會。這是繼二○一五年「亞投行」後，北京以主導身分成立的國際組織與論壇，展現其世界霸主地位，對北京而言，其重要性不言可喻。

北京今年（二○一九年）四月二十五至二十七日召開「第二屆一帶一路國際合作高峰論壇」，宣稱一百五十多國和九十多個國際組織、近五千外賓出席，盛況空前，表示各國對「一帶一路」經合計畫之肯定，習近平全程主持領導人國際峰會。會後簽署了總額六百四十多億美元的項目合作協議，強調成果展現一帶一路是「應潮流、得民心、惠民生、利天下」，共建一帶一路的朋友還會越來越多。事實是如此嗎？

表面上，與會之國家由一百三十多國增加到一百五十多國，但兩個主要國家印度、美國並未出席，Ｇ７的日本、澳洲、紐西蘭、加拿大、英國、德國選擇派代表方式出席，連與中國密切合作的夥伴斯里蘭卡總理、印尼總統都並未現身（曾參加第一屆）。顯然會議不僅被主要西方民主陣營杯葛，也被一帶一路主要合作國家杯葛。

這幾年來「一帶一路」從名稱、計畫路線、內容都帶來了不少爭議︰

（一）「絲路」（Silk Road）一詞很容易讓西方想起盛唐及蒙古征服歐亞的歷史，把「一帶一路」與中華世界帝國連結。

（二）它的構圖又以中國為核心向全球擴張，內容多以借款為主，讓參與國陷入債務陷阱，越陷越深，導致斯里蘭卡、印尼不滿，僅派代表人參加峰會。

各國與中國簽署了一帶一路協議後，至少已有七國開始後悔，對已簽署的協議叫停或縮小項目規模。南美、北美亦在尋求他們應有的方向︰最近巴西反中總統上台，及歐盟執委會提出的「歐中關係展望戰略報告」，將中國列為戰略競爭者，甚至戰略對抗者的地位。此種轉變正在告知全世界的人民，「一個數位專制的極權國家，絕不許存在於天生自由民主的人類社會之間」。此次高峰會，美、日、歐、印主要國家之杯葛已預告我們，「一帶一路」不久就要走入歷史。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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