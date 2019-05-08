自由廣場》（林保華專欄）黃安還不檢舉郭董

鴻海董事長郭台銘意圖參選總統後，國旗帽就成為他的選舉道具，在相關場合離不開頭頂，最風光的一次當然是戴國旗帽出現在白宮前面，而且是中華民國國旗與美國國旗的組合；明顯告訴世人，這是他的選舉動作。郭台銘去年六月到威斯康辛州，與川普一起出席動土典禮時，並未戴這頂帽子。

郭董的大動作引來眾聲喧譁，可是唯獨聽不到黃安的聲音，實在非常詭譎。眾所周知，黃安是台灣向中國政府檢舉台獨的第一人，被檢舉人數最多，而且被檢舉後都必然中箭落馬，前後就有鍾嶼晨、王大陸、盧廣仲、林宥嘉、周子瑜、陳宣裕等，連支持民主運動的香港藝人也不放過。他們有的只是言論，有的就是拿著國旗。而國台辦的官式回應就是「絕不允許少數人一面在中國大陸賺錢，另一面卻支持『台獨』分裂活動」。

郭董正是屬於國台辦指責的那種「少數人」之一，不只在中國賺錢，還發大財成為台灣首富。上述被檢舉人財產的總和可能還不及郭董零頭。而且郭董的「分裂活動」搞到美國白宮去了，是可忍，孰不可忍，奇怪的是不但黃安看不見，國台辦也看不見，實在使人納悶，是他們的眼睛瞎了，還是大家事先套好招，或者有什麼默契？

郭董當然深深不以為然，記者會上痛斥別人對他「染紅」。其實「紅頂商人」一詞在清朝同治年間就出現了。本來指的是布政使頂戴飾上的紅色涅玻璃，不幸共產黨以紅旗做為自己的標誌，與紅頂商人更加不謀而合了。

郭董關心年輕人的未來令人感動，相信他也有能力解決這個問題。例如他把在中國請的百萬員工的一半數字搬回台灣，台灣年輕人的薪資一定大漲。因為正是台灣製造業大量出走到中國，才造成台灣薪資長期低迷。郭董還強調中國大陸不可能綁架他，他有能力把製造搬到更有競爭力的地方。然而目前許多台商要在中國關廠都受到刁難，須排隊輪候等待批准；撤資更受到外匯管制，郭董能否幫他們一把，以增強人們對「未來郭總統」的信心？白宮宣稱郭董是川普的好朋友，川普也說習近平是他的好朋友，看在川普的面上，郭董幫一下這些台商應該只是舉手之勞，海基會應從中串線。如果功德圓滿，台灣的經濟一定壯大，郭董何樂而不為？

因為相信鴻海股價不到兩百元郭董不會退休的承諾，我曾經在一一七元五角買進鴻海股票成為小股東；現在郭董再次承諾他離開後的鴻海會比以前更好。看來他郭董的治國能力比治理企業更強？馬前總統是讓郭董實現被他跳票的六三三，還是亡台的服貿協議？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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