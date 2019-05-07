鏗鏘集》有人拜祖宗，有人拜白宮

國民黨總統候選人提名，動心者有人怕血統不正，急奔中國拜祖宗；有人怕根不正苗太紅，急忙去拜白宮。自家祖宗自己拜，有本事通靈隨他去，不干選民的事，且不管它；拜白宮則怪象百出。

在權貴抬轎下參選，敲鑼打鼓拜白宮炒聲浪的富商，自拉自唱，轉播與川普見面的場景：他報告川普自己要選總統，願當和平締造者、不製造麻煩；與川普在白宮橢圓形辦公桌前談話時，全程戴有兩國國旗的帽子。

在美國投資一百億美元，能見川普是正常，見不到才是怪事；美國媒體更直指他的投資波折橫生才是「郭川會」焦點。他有此機遇，竟不知尋求美國對台灣安全的支持，而只是鑽營對他個人野心的加持，和抹黑執政黨為麻煩製造者。

自稱要當和平締造者，顯然是搞不清楚只要中國不侵略，台海就和平。他學了習近平的調子，因果倒置，不是向川普告狀，譴責中國欺人太甚，反而是指控台灣找麻煩，不跪接習皇帝的五條。

以他好誇張、愛張揚的性格，拜白宮之舉卻很衰小：與川普白宮合影，應該是對他最有利的廣告，但卻一直未見合影出現，他只能秀「紀念品」和在白宮外面大街閒逛當觀光客甲的照片。

沒有兩人合影，有兩種可能：白宮知道他的居心，不願這項非官方日程留下照片；或白宮攝影師拍的照片，要等郵寄。不論如何，他居然拿在白宮圍牆外大街的觀光照充數唬人！

不但還沒有同框之影，白宮更劃清界線，指他見川普，身分是鴻海的創辦人，「在威斯康辛州投下很多錢。」還強調：「川普總統與郭台銘沒有討論支持他在台灣的選舉，他只是一個好朋友。」富翁拜白宮，結果就是如此！（作者王景弘，資深新聞工作者）

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